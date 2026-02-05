PREVENCIÓ
Montblanc multarà amb fins a 500 euros els patinets que incompleixin la nova normativa
Els usuaris de VMP han de circular a 25 km/h, dur casc obligatori i no fer ús del mòbil ni d’auriculars
L’Ajuntament de Montblanc regularà el comportament dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i vianants al municipi per millorar la seguretat. El govern de la localitat va aprovar l’ordenança, que contempla el control de situacions perilloses, basant-se en la normativa de la Direcció General de Tràfic, la llei de mobilitat i la normativa catalana.
Les principals novetats seran establir en 25 quilòmetres per hora la velocitat màxima dels patinets. A més, els usuaris hauran de portar casc obligatori i no fer ús del mòbil ni d’auriculars. Entre les regulacions, també es prohibirà la circulació per les voreres i la circulació de més d’una persona en patinets.
La nova ordenança aprovada inclou sancions de fins a 500 euros, segons la gravetat de les infraccions. Prendre drogues o sota els efectes de l’alcohol seran les més vigilades. Altres sancions se situen entre els 60 i 200 euros si s’incompleixen les mesures en zones urbanes. Els vehicles, a més, hauran de comptar amb una assegurança homologada.
«És una ordenança necessària perquè la realitat de la mobilitat a Montblanc ha canviat», explicava la regidora de Seguretat, Judit Pere. Els carrers estrets i l’afluència de vianants del municipi, segons la regidora, són el principal motiu per regular els VMP, juntament amb el «buit normatiu» amb el que convivien.