Mobilitat
L'augment de 25 minuts en el trajecte entre Madrid i Barcelona s'allargarà fins a finals d'any
El trajecte més ràpid entre les dues capitals, amb parada a Tarragona, superarà les tres hores
L'augment de 25 minuts en els trajectes entre Madrid i Barcelona en alta velocitat s'allargarà fins a finals d'any, segons han confirmat fonts d'Adif aquest dijous. El responsable de la infraestructura ha pactat amb les tres operadores -Renfe, Iryo i Ouigo- mantenir aquest alentiment del servei en el marc de les mesures per millorar el manteniment de les vies.
Fins ara, havien pactat establir aquests nous horaris durant uns dies d'aquesta setmana, però finalment s'allargaran tot l'any. Així, el trajecte més ràpid entre les dues capitals superarà les tres hores. Les companyies ja han començat a informar els passatgers dels canvis d'horaris i cancel·lacions derivats d'aquesta situació.