ATUR
La demarcació supera els 403.000 ocupats, però no aconsegueix reduir l’atur per sota del 10,6%
El rècord laboral del tercer trimestre de 2025 centra l’Informe de Conjuntura presentat a Valls
La Cambra de Comerç de Valls va acollir ahir al matí la presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica corresponent al quart trimestre de 2025, en un acte obert pel president de l’ens cameral, Josep M. Rovira. La sessió va comptar amb les intervencions de Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, i d’Agustí Segarra, catedràtic emèrit d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, responsables de desgranar les principals tendències macroeconòmiques i territorials.
L’informe constata que l’economia mundial manté un creixement moderat del 3,2% el 2025, tot i que amb una lleugera desacceleració prevista per als propers anys, marcada per un context de fragmentació geopolítica i tensions aranzelàries. En aquest escenari, Espanya continua situant-se com el principal motor de creixement de la Unió Europea, amb un augment del PIB del 2,9%, molt per sobre de la mitjana europea, impulsat principalment pel consum privat i la inversió, mentre que Catalunya manté una trajectòria de resiliència econòmica amb un creixement també del 2,9% i un lideratge clar del sector serveis, seguit de la construcció i una agricultura que ha registrat un fort rebot.
Pel que fa a l’àmbit territorial, l’informe posa de manifest el bon comportament del mercat laboral al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb xifres rècord d’afiliació a la Seguretat Social. Al tercer trimestre de 2025 es van assolir 403.000 persones ocupades a la demarcació, un màxim històric que confirma la fortalesa del cicle econòmic recent. Tot i això, els responsables de l’estudi adverteixen que la taxa d’atur continua per sobre de la mitjana catalana, amb un 10,63% a Tarragona davant del 8,18% del conjunt del país, fet que evidencia desequilibris estructurals persistents.
A més, el model territorial actual mostra signes d’esgotament, ja que una part significativa del dinamisme es basa en ocupacions de qualificació mitjana i baixa, amb un pes reduït d’activitats intensives en tecnologia i coneixement. El context obliga, segons l’anàlisi, a reforçar les polítiques industrials i d’innovació per avançar cap a un model productiu més diversificat, amb llocs de treball més estables i millor remunerats
Força laboral immigrant
Un altre dels elements clau destacats durant la presentació va ser el paper de la immigració en el creixement recent de l’ocupació. Les dades mostren que aquest augment no ha suposat un desplaçament de la mà d’obra local, sinó que ha actuat com a factor complementari en sectors amb elevada demanda de treball.
Al Camp de Tarragona, el pes dels afiliats estrangers se situa en el 16,3%, mentre que a les Terres de l’Ebre arriba fins al 18,3%, reflectint una dependència més intensa en activitats com l’agricultura, l’agroindústria i els serveis intensius en mà d’obra. Aquest fenomen, segons l’informe, ha contribuït a sostenir el creixement econòmic i a cobrir necessitats del mercat laboral que difícilment s’haurien pogut absorbir només amb població activa local.
Patrons de mobilitat
La sessió va incloure un monogràfic dedicat a la mobilitat turística dels residents al Camp i a l’Ebre, elaborat amb dades de telefonia mòbil. L’estudi revela que l’any 2024 es van registrar gairebé 10 milions de pernoctacions a la demarcació, amb una clara concentració estacional al litoral durant els mesos d’estiu i una activitat més estable a l’interior vinculada al turisme de natura i gastronòmic. La major part dels desplaçaments dels residents es fan dins de Catalunya, amb Barcelona com a principal pol d’atracció.