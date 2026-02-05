CARNAVAL
Arrenca el Carnaval al Camp de Tarragona: Disfressa d'Or, Cós Blanc i els actes destacats
El cap de setmana dona el tret de sortida als principals esdeveniments del Carnaval al territori
El Carnaval comença a omplir de festa el Camp de Tarragona. Aquest cap de setmana tindran lloc alguns dels actes més esperats del calendari carnavalesc, amb propostes multitudinàries a Tarragona i Salou i l’inici del programa festiu en municipis com la Canonja. Un preludi intens d’uns dies marcats per la disbauxa, la creativitat i la participació popular.
Tarragona obre el Carnaval amb la Disfressa d’Or
Un dels plats forts del Carnaval de Tarragona arribarà aquest diumenge 8 de febrer amb la celebració de la Disfressa d’Or, un dels actes més multitudinaris i consolidats de la festa. La cita tindrà lloc a partir de les 19.30 hores al CaixaBank Tarraco Arena, i reunirà catorze comparses que competiran mostrant les seves millors creacions.
L’espectacle, que combina concurs, posada en escena i humor, s’ha convertit en un referent del Carnaval tarragoní i marca l’inici oficial dels dies més intensos de celebració a la ciutat. L’edició d’enguany estarà presentada pel periodista Guillem Estadella i la cantant Gemma Polo.
El Carnaval de Tarragona s’allargarà del 6 al 17 de febrer amb un programa ampli i variat. Entre les novetats destaca, per primer cop en més de quatre dècades d’història, la presència d’una Reina Carnestoltes com a figura central de la festa, acompanyada del Concubí i dels respectius sèquits reials. La seva presentació està prevista per al dimecres 11 de febrer a la plaça de la Disbauxa. Les tradicionals rues arribaran el cap de setmana següent, amb la Rua de l’Artesania i la Rua de Lluïment.
Salou ja està preparat per al Cós Blanc
Salou viurà aquest dissabte 7 de febrer un dels esdeveniments més emblemàtics del seu calendari festiu: el Cós Blanc, dins la Festa Major d’Hivern. El passeig Jaume I es convertirà novament en l’escenari d’una gran festa a l’aire lliure que espera reunir més de 50.000 persones.
La celebració arrencarà ja divendres a la nit amb el Cós Blanc Night, una festa disco a l’Envelat de la Festa Major per començar a escalfar l’ambient. L’endemà, a partir de les 19 hores, tindrà lloc la tradicional guerra del confeti, amb el llançament de desenes de tones de paper biodegradable, el pas de les carrosses i un gran desplegament de música, llum i color al llarg del passeig marítim.
L’edició d’enguany estrena conducció, amb el mag i presentador Roberto Vara i l’actriu i ballarina Laura Jarque al capdavant de l’acte. El Cós Blanc es consolida així com una de les cites més multitudinàries del territori i com l’avantsala del Carnaval al Camp de Tarragona.
La Canonja també inicia el seu programa de Carnaval
Més enllà de les grans cites, altres municipis del Camp de Tarragona també donen el tret de sortida al Carnaval. És el cas de la Canonja, que ha començat aquesta setmana el seu programa festiu, que s’allargarà fins al 17 de febrer.
Entre els primers actes destacats hi ha l’entrada de Sa Majestat Carnestoltes, prevista per al diumenge 8 de febrer, amb cercavila, pregó i la presentació de la Pulla. El municipi recupera enguany algunes tradicions, com la Vetlla fúnebre al Castell de Masricart i els jocs populars de Dijous Gras, reforçant l’esperit més tradicional del Carnaval canongí.