CULTURA
El Vendrell escollirà la imatge gràfica de la Festa Major amb un concurs «atípic»
El consistori seleccionarà els guanyadors a través de valorar el seus treballs previs de disseny gràfic
L'Ajuntament del Vendrell es troba en procés per trobar la nova imatge gràfica de la Festa Major de Santa Anna, que se celebrarà entre el 25 al 28 de juliol, amb un concurs «atípic» per escollir el dissenyador. Des de la regidoria de Cultura va impulsar-se el passat 22 de gener la quarta edició d'aquesta selecció, que valorarà als candidats pels seus treballs previs i el seu estil creatiu, en comptes de presentar una imatge única. «D'aquesta manera, tots els participants poden rebre una retribució econòmica», esmentava la regidora de Cultura popular, Mariona Figueras.
Els professionals o ciutadans empadronats al Vendrell que s'hi presentin hauran de presentar entre dos i cinc projectes gràfics anteriors o creats explícitament per la convocatòria, però sense «res a veure» amb la Festa Major.
Un cop passen a la segona fase, després de ser avaluats per un jurat de l'administració vendrellenca, necessiten crear una proposta per a la imatge gràfica de Santa Anna, però l'avaluació principal es basa en el seu «estil». «L'administració després els explica el lema de la festa i el que representa per a ells, i aproximadament un mes després es fa una presentació», indicava Figueras.
Intel·ligència Artificial
Des del 2022, la iniciativa premia l'originalitat dels dissenys. «La valoració es bona, és un sistema més just», destacava la regidora. La primera ronda restarà oberta fins aquest divendres, i entre el dia 19 de febrer i 18 de març es valoraran les tres propostes finals a través d'un sistema de punts. El guanyador s'emportarà 3.000 euros, mentre els altres dos finalistes guanyaran 300 euros.
La nova edició, però, ve marcada per l'ús de la intel·ligència artificial (IA). «Any rere any fem petits canvis i modifiquem criteris, i aquest any s'ha afegit la IA», ressaltava Figueras. «Busquem que un il•lustrador faci la imatge, no una intel·ligència artificial», advertia la regidora, fent referència a que enguany l'administració «té bastant clar com ha evolucionat la tecnologia», però que es farà concretament per «no tindre sorpreses a l'hora de fer adaptacions en el cartell i el marxandatge». Les pròximes deliberacions de la primera ronda es faran públiques el 12 de febrer.