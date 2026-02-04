CULTURA
Salou es reivindica amb el berenar de gent gran i la recepció d’entitats
La Festa Major d'Hivern continua amb l'aposta per l'increment del sentiment de pertinença
L’Ajuntament de Salou continua amb l’aposta social durant la Festa Major d’Hivern després de reunir més de 570 persones al berenar de la Gent Gran del passat dilluns. La trobada va enfocar-se en la reivindicació del sentiment de pertinença dels ciutadans salouencs, entre les accions plantejades pel consistori per recuperar-lo.
Els representants de l’Esplai de la Gent Gran, juntament amb la representació institucional, van dirigir-se als assistents per «agrair» el «retrobament» dels salouencs i salouenques. «És molt més que una berenada: és enfortir vincles i continuar sent part activa de la vida de Salou», destacava el portaveu de l’Esplai de la Gent Gran, Toni Brull.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, també va insistir en la «necessitat» de reforçar el sentiment de pertinença «s’hagi nascut aquí o no». D’aquesta manera, es va anunciar que el consistori treballa per «posar en valor el passat» del municipi, fins ara «poc explicat». L’esdeveniment, on es van compartir, entre d’altres, torrades amb pa amb tomàquet, va culminar amb un ball de germanor ofert pel Grup Musical Ruben’s.
Recepció institucional
Durant la jornada d’aquest dimarts, l’alcalde de Salou també va rebre a les entitats i associacions del municipi en un acte institucional que s’havia suspès el passat dissabte per la meteorologia. Abans de l’acte, la Mulassa va protagonitzar el tradicional ball protocol·lari amb el lliurament d’una flora a l’alcalde. El batlle també va remarcar la tasca de les entitats com a «imprescindible» per a tindre un «municipi cohesionat». «És un orgull comptar amb entitats tan diverses, compromeses i arrelades», ressaltava Granados.
Durant la seva intervenció, l’alcalde feia valdre el paper fonamental de les entitats en àmbits com la cultura, l’esport, la solidaritat, les tradicions, l’educació i el compromís social, tot destacant que la Festa Major d’Hivern «no seria possible sense la seva implicació i les hores de dedicació voluntària» que hi ha darrere de cada activitat.
Així mateix, ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament de continuar treballant «colze a colze» amb el teixit associatiu, «escoltant-lo i donant suport» a les seves iniciatives des del diàleg i la col·laboració. Un cop finalitzada la recepció oficial, s’ha fet una fotografia de família, i la trobada ha acabat amb un pica-pica.
Salou continuarà la festa aquest dimecres amb més tallers, de màscares i literatura de Carnaval, a la Biblioteca Municipal. La jornada finalitzarà amb el concert de Rondalla Jaume I a les 19.00 h a l’Escola Municipal de Música.