Diari Més

MOBILITAT

Retards que poden superar la mitja hora als trens de Tarragona per les limitacions de velocitat

Renfe està treballant per mantenir les freqüències anunciades

Tren que havia de ser l'últim de la jornada a Tarragona, l'R16, finalment no ha sortit

Tren que havia de ser l'últim de la jornada a Tarragona, l'R16, finalment no ha sortit

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Les limitacions de velocitat a la xarxa de Rodalies tornen a provocar retards aquest dimecres al matí. En concret, hi ha demores que poden superar els 45 minuts a l'R11, i de gairebé mitja hora a l'R16, segons informa Renfe. Aquesta situació es repeteix els darrers dies derivat de les actuacions que s'estan fent en diversos punts i les limitacions establertes.

Pel que fa al funcionament general de la xarxa, es mantenen trams en autobús en diverses línies i, com a novetat aquest dimecres, es cobreix per carretera el servei complet de l'R8 entre Martorell i Granollers, que anava fins a Mollet Sant Fost fins aquest dimarts.

Renfe treballa aquest dimecres per mantenir les freqüències anunciades de cinc trens per hora a l’R1, de dos per hora a l’R2 sud i de quatre a l'R4 i per complir «en la mesura del possible» els horaris en els regionals, segons ha indicat a primera hora del matí el portaveu de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona.

L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A l'RT1, hi ha servei ferroviari per alguns trens, mentre que per a d'altres el servei fins a la Plana Picamoixons es fa amb autobusos. Finalment, les línies R11, R16 i R17 està previst que funcionin en tren en tot el seu recorregut. Tot i això, a l'R11 i hi ha servei complementari amb autobús entre Figueres i Portbou.

tracking