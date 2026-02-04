MOBILITAT
Retards que poden superar la mitja hora als trens de Tarragona per les limitacions de velocitat
Renfe està treballant per mantenir les freqüències anunciades
Les limitacions de velocitat a la xarxa de Rodalies tornen a provocar retards aquest dimecres al matí. En concret, hi ha demores que poden superar els 45 minuts a l'R11, i de gairebé mitja hora a l'R16, segons informa Renfe. Aquesta situació es repeteix els darrers dies derivat de les actuacions que s'estan fent en diversos punts i les limitacions establertes.
Pel que fa al funcionament general de la xarxa, es mantenen trams en autobús en diverses línies i, com a novetat aquest dimecres, es cobreix per carretera el servei complet de l'R8 entre Martorell i Granollers, que anava fins a Mollet Sant Fost fins aquest dimarts.
Renfe treballa aquest dimecres per mantenir les freqüències anunciades de cinc trens per hora a l’R1, de dos per hora a l’R2 sud i de quatre a l'R4 i per complir «en la mesura del possible» els horaris en els regionals, segons ha indicat a primera hora del matí el portaveu de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona.
L'R15 circula en tren entre Barcelona estació de França i Reus, amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja d’Ebre. A l'RT1, hi ha servei ferroviari per alguns trens, mentre que per a d'altres el servei fins a la Plana Picamoixons es fa amb autobusos. Finalment, les línies R11, R16 i R17 està previst que funcionin en tren en tot el seu recorregut. Tot i això, a l'R11 i hi ha servei complementari amb autobús entre Figueres i Portbou.