Societat
El consum del Consorci d'Aigües de Tarragona incrementa un 3,9% durant el 2025, fins als 77,4 hm3
El president Marc Brunet assenyala que "es perd la por a la sequera" i l'augment d'ús ha sigut lineal
El consum del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) va incrementar l'any passat un 3,9%, fins als 77,4 hectòmetres cúbics (hm3), un 80% de la concessió del minitransvasament de l'Ebre a Tarragona (94,7 hm3). El president del CAT, Marc Brunet, ha assenyalat que l'augment ha sigut lineal i que s'ha perdut "una mica la por a la sequera".
Així i tot, es tracta d'un consum similar als dels últims cinc anys, on s'han superat sempre els 70 hm3 -amb un pic de consum de 77,7 hm3- el 2023. El Consorci ha fet balanç també de les inversions, que van superar els 17,1 MEUR, sobretot per als nous dipòsits de Vila-seca (8,4 MEUR) i Cunit (4,6 MEUR). D'altra banda, amb les dues plantes solars d'autoconsum, el CAT ha produït un 8,9% de l'energia consumida.