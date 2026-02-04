MUNICIPAL
Castellvell del Camp ampliarà i reformarà l'antic celler 'El Sindicat'
El projecte, a l’espera de licitar-se, contempla la construcció d’una plaça davant del recinte
L’antic celler de Castellvell del Camp preveu una renovació gairebé completa per convertir-lo en un espai públic polivalent. El consistori ha començat el període de licitació amb un pressupost total de 783.360 euros, a l’espera d’adjudicar les obres en les pròximes setmanes. La proposta se centrarà en la transformació del recinte en un equipament capaç d’acollir activitats culturals, socials i lúdiques, projectant la construcció d’una sala amb múltiples usos, entre ells l’escènic, complementada amb espais auxiliars, com bar, cafeteria, serveis o magatzem.
Els treballs preveuen també la creació d’una placeta, que donarà accés amb nous equipaments adaptats. La façana principal es recuperarà en la seva versió original, datada de la dècada dels anys 1930, però l’entorn serà el principal espai renovat. L’entrada a les instal·lacions municipals serà la principal novetat, amb una ampliació que permetrà facilitar l’accés als usuaris aprofitant els volums adossats de les mitgeres properes.
L’objectiu principal del projecte és aconseguir dos grans espais principals. Per això, la part posterior de l’edifici també s’ampliarà per incorporar l’escenari i resoldre el salt de la cota entre l’interior i l’exterior de l’edifici. Els usos d’emmagatzematge, camerinos i serveis també s’incorporaran en aquest nou espai ampliat.
El consistori també insisteix que «es mantingui» part de l’espai existent per adequar els futurs espais i que cadascun funcioni de forma independent. El termini d’execució de les obres es preveu en 10 mesos, i podria finalitzar-se a principis de l’any que ve segons la tardança de l’adjudicació del projecte.
Tres anys d’espera
L’immoble situat al carrer Isidre Díez, conegut com «el Sindicat», va ser adquirit l’any 2023 pel consistori amb una proposta inicial similar a l’actual, que per fi preveu que es porti a terme. L’aprovació d’aquesta fase inicial va accelerar-se el passat dia 3 de setembre del 2025, i fins ara s’han definit els detalls de la futura estructura.
L’any 2023, l’alcalde de Castellvell del Camp, Josep Manel Sabaté, qui continua al càrrec, ja va advertir de la necessitat d’aquesta infraestructura, situant-la entre un dels principals projectes del municipi.
L’antic celler i Sindicat Agrícola de Castellvell del Camp és una construcció de l’any 1934, que s’ha mantingut amb diversos usos al municipi des del seu abandonament. La renovació, d’acord amb el consistori, representarà «tornar a donar vida» a un dels espais històrics del municipi, a l’espera de la seva adjudicació en un termini d’un mes.