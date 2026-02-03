SEGURETAT
Torredembarra tallarà el passeig Miramar entre el 9 i el 17 de febrer
l L'Ajuntament de Torredembarra ha anunciat el tall total del passeig Miramar entre els dies 9 i 17 de febrer després de detectar desperfectes en la via. Concretament, les afectacions observades se centren en l'asfaltatge, que es renovarà en algunes parts aprofitant que les reparacions entren en el període de garantia dels treballs.
La mobilitat quedarà prohibida i no es podrà accedir als aparcaments privats. A més, s'adverteix als veïns de la necessitat d'ús dels contenidors situats als carrers Girona i Tarragona i les parades d'autobús es traslladaran durant aquest període a l'avinguda Sant Jordi, com ara fa cinc anys.