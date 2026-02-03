LABORAL
Tarragona baixa de les 40.000 persones aturades per primer cop en un mes de gener des del 2008
La demarcació registra un 1,23% més d'atur que al desembre
Tarragona ha baixat de les 40.000 persones aturades per primer cop en un mes de gener des del 2008, registrant 38.881 parats. La demarcació ha acabat el mes amb un 1,23% més d'atur que el desembre de 2025, es tracta d'un repunt més alt que en el conjunt de Catalunya que l'atur ha patit un augment del 0,61%. En comparació al gener de 2025, és un 3,1% menys. El 31 de gener de 2026 hi havia 339.748 afilats a la Seguretat Social al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, el que representa un 2,2% més respecte ara fa dotze mesos i un 2,05 menys si es compara amb el mes anterior.
Pel que fa als 8.881 aturats, 22.949 són dones i 3.206 són persones menors de 25 anys. El sector d'activitat econòmica que pateix un augment més significatiu en l'atur és el serveis amb 498 nous parats. De fet, és aquest àmbit el que té més persones aturades (27.773).
L'agricultura tanca el mes amb 1.329 aturats (sis menys que el mes anterior), la indústria manté els mateixos parats (3.321) i la construcció amb 3.002 representa una baixa de 63 persones.