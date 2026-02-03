MUNICIPAL
Riudoms defineix el futur Pla Local d’Habitatge i preveu més de 90 pisos de protecció oficial
El consistori vol desbloquejar diverses parcel·les per incrementar la oferta fins al 2045
Riudoms preveu una transformació del municipi en les pròximes dècades en matèria d’habitatge a l’espera del creixement poblacional que es preveu fins al 2045. Un increment que, ara mateix, «no dona resposta a les necessitats de la població», segons el nou Pla d’Habitatge Local (PLH) aprovat per l’Ajuntament. El municipi del Baix Camp és un dels que no comptava amb un PLH a la demarcació, però després aprovar-se el passat 20 de novembre del 2025 en sessió plenaria, continua definint-se per crear més habitatges de protecció oficial (HPO) al municipi.
En els pròxims anys es preveu el desbloqueig d’entre 95 i 97 habitatges de protecció oficial a la localitat en quatre parcel·les diferents. Entre els diferents projectes, dos podrien començar a prendre forma l’any 2027. Els que més avançats estarien són l’ampliació de l’àmbit de la Soleiada i l’aprofitament de part del nucli urbà de Riudoms, que aportarien 9 i 8 habitatges respectivament.
A l’espera d’aprovar la modificació legislativa que permetrà la construcció dels HPO, el termini d’aprovació es preveu entre un any i mig i dos anys. Les altres dues iniciatives comportarien construccions en dues parcel·les més del municipi, situades al polígon de l’Hort de les Coques i al carrer Mont-roig, del barri del Ferrant. Respecte a les primeres, el consistori té la propietat de quatre zones a les Coques (‘A’ i ‘B’, i ‘N’ i ‘O’), la resta és propietat de l’empresa gestora d’immobles Sareb, que un cop finalitzi el seu projecte d’urbanització del polígon, podrà desbloquejar l’entrada de 37 habitatges més al municipi.
Pel que fa a la proposta de Ferrant, el consistori fa anys que pressiona a Sareb per desencallar la situació de dos edificis on hi ha 70 pisos amb «potencial» d’esdevenir HPO. Aquestes dues situacions tenen un termini establert al nou Pla Local d’Habitatge fins al 2031, tot i que la situació no depèn de l’Ajuntament.
D’aquesta manera, el municipi podria crear més d’un centenar d’habitatges en poc més de cinc anys. La situació, però, prové de la incertesa que viu el municipi en aquest àmbit, ja que entre el 2025 i el 2027 un total de 46 habitatges perdran la seva vigència com a HPO a la localitat, obligant el consistori a crear el nou Pla Local i accelerar la creació de nous pisos.
Sobrepoblació
Riudoms està inclòs en l’Àrea Preferent d’Intervenció Complementària prevista per la Generalitat en construcció d’habitatge, és a dir, que aproximadament els seus habitants destinen un 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer. El Govern també preveu que, d’aquí a 19 anys, el municipi hagi construït entre 82 i 95 Habitatges de Protecció Pública, i entre el 2026 i el 2031, entre 52 i 59.
El nou Pla Local d’Habitatge assenyala la situació favorable del municipi per portar a terme un projecte «potent» de construcció. En total, 1.281 residències (el 69,4%) no presenten deficiències, mentre 29 presenten deteriorament i una es troba en ruïnes.
A més, 344 habitatges actualment es troben buits a Riudoms, mentre que consten registrats una vintena de pisos turístics. El consistori també plantejarà sancions als propietaris de pisos buits no justificats. Amb les condicions que presenta la localitat, el nou PLH constata que el ritme de creixement poblacional actual «no és suficient» per cobrir la demanda futura del municipi.
Al llarg del 2026, el consistori acabarà de definir els pròxims passos concretant noves bonificacions de l’IBI al nucli antic i desencallant pisos de Sareb. Són els casos de l’avinguda Pau Casals i el carrer Mont-roig, on l’any 2025 es van desbloquejar 31 habitatges per donar continuïtat al projecte.