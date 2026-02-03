TERRITORI
La Plataforma Per la Via Verda reclama que s'iniciïn les obres i anuncia mobilitzacions
L'entitat reclama que els ajuntaments de Cambrils, Montroig-Miami i l’Hospitalet de l’Infant arribin a un acord amb la Diputació i ADIF per desencallar el projecte
La Plataforma Per la Via Verda s'ha reunit recentment amb els alcaldes de Cambrils, Montroig-Miami i l’Hospitalet de l’Infant per tal de recabar el màxim d’informació sobre la situació real del projecte. A més de es de l'entitat esperen poder reunir-se amb la Diputació de Tarragona i també amb ADIF.
Després de la informació obtinguda, des de la Plataforma asseguren que «correm un risc real que les obres, adjudicades des de ja fa 2 anys, es cancel·lin i que perdem un projecte llargament demandat per la ciutadania de la nostra zona».
El projecte ha de convertir el vell traçat de la via fèrria en una via verda perquè els veïns dels tres municipis es pugin desplaçar de manera còmoda i segura i que sigui alhora un atractiu turístic de primera magnitud que permeti desestacionalitzar la temporada, «esborrant una cicatriu que dividia els nostres barris».
Per tal que el projecte no quedi oblidat, des de l'entitat preparen una sèrie de mobilitzacions ciutadanes «que només s’aturarà quan les obres s’iniciïn de debò», anuncien.
La primera de les accions reivindicatives tindrà lloc el proper el dissabte 7 de febrer a les 10h a l’Antiga Estació de Cambrils i consistirà en una caminada popular fins la Riera de Riudecanyes i tornada seguint el traçat de la futura Via Verda. Les mobilitzacions se celebraran cada mes des d’un municipi diferent.
Finalment, des de l'entitat fan una crida als tres ajuntaments, a la Diputació i a ADIF perquè, mitjançant el diàleg i la negociació, arribin a un acord que desencalli l’inici de les obres.