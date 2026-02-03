Diari Més

SERVEIS

El Morell comença les obres de la nova pista esportiva i la residència

La inversió total ha estat de 3,8 milions d'euros i finalitzaran a principis del 2027

Recreació digital de la nova pista poliesportiva.

Recreació digital de la nova pista poliesportiva.AJUNTAMENT DEL MORELL

Adam Diaz Garriga
Publicat per
Adam Diaz GarrigaRedactor
Camp de Tarragona

Creat:

Actualitzat:

El Morell enceta aquesta setmana dues obres estratègiques bloquejades durant els últims anys, la nova pista poliesportiva i el Centre de Serveis per a la Gent Gran. Els treballs han començat aquests dilluns i suposaran una inversió total de 3,8 milions d’euros, algunes de les obres més importants pel municipi d’enguany.

La nova pista va licitar-se i adjudicar-se fa un any a l’empresa Constècnica 3 SL per me´s de 2,1 milions d’euros amb un termini d’execució de 10 mesos des d’aquest mes de febrer. El nou equipament, revisat tècnicament pel Consell Català de l’Esport, oferirà a la localitat un espai cobert, polivalent i adaptat a les necessitats d’entitats esportives, centres educatius i activitats municipals després de la demanda d’aquests durant el procés d’adjudicació. 

La regidora d’Esports, Mònica Casas, situava el projecte com a «decisiu» per al municipi per tindre «un equipament esportiu modern, funcional i de primer nivell». Les instal·lacions preveuen oferir servei a més d’un centenar d’usuaris setmanalment.

Residència reformada

L’Ajuntament del Morell també ha anunciat l’inici de les obres per adequar l’actual Centre de Serveis per a la Gent Gran per convertir-lo en una residència assistida les 24 hores del dia. L’obra s’ha adjudicat a Tomás Gracia Corporación SA per poc més d’1,7 milions d’euros i preveu una durada d’11 mesos. D’aquesta manera es preveu que les instal·lacions puguin oferir un espai a partir de principis del 2027.

Els nous equipaments presentaran una residència ampliada i reforçada que augmentarà la oferta per a la gent gran del municipi amb recursos «de proximitat». «Impulsem un nou model de benestar que cuida la nostra gent gran i els ofereix recursos dignes, proers i adaptats a les seves necessitats», indicava la regidora de Benestar i Gent Gran, Maria Jesús Valldosera.

L'alcalde ressaltava que aquest 2026 «serà clau», i que l'inici de les obres «transformarà el municipi i reforçarà la xarxa d'equipaments».

tracking