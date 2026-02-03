SERVEIS
El Morell comença les obres de la nova pista esportiva i la residència
La inversió total ha estat de 3,8 milions d'euros i finalitzaran a principis del 2027
El Morell enceta aquesta setmana dues obres estratègiques bloquejades durant els últims anys, la nova pista poliesportiva i el Centre de Serveis per a la Gent Gran. Els treballs han començat aquests dilluns i suposaran una inversió total de 3,8 milions d’euros, algunes de les obres més importants pel municipi d’enguany.
La nova pista va licitar-se i adjudicar-se fa un any a l’empresa Constècnica 3 SL per me´s de 2,1 milions d’euros amb un termini d’execució de 10 mesos des d’aquest mes de febrer. El nou equipament, revisat tècnicament pel Consell Català de l’Esport, oferirà a la localitat un espai cobert, polivalent i adaptat a les necessitats d’entitats esportives, centres educatius i activitats municipals després de la demanda d’aquests durant el procés d’adjudicació.
La regidora d’Esports, Mònica Casas, situava el projecte com a «decisiu» per al municipi per tindre «un equipament esportiu modern, funcional i de primer nivell». Les instal·lacions preveuen oferir servei a més d’un centenar d’usuaris setmanalment.
Residència reformada
L’Ajuntament del Morell també ha anunciat l’inici de les obres per adequar l’actual Centre de Serveis per a la Gent Gran per convertir-lo en una residència assistida les 24 hores del dia. L’obra s’ha adjudicat a Tomás Gracia Corporación SA per poc més d’1,7 milions d’euros i preveu una durada d’11 mesos. D’aquesta manera es preveu que les instal·lacions puguin oferir un espai a partir de principis del 2027.
Els nous equipaments presentaran una residència ampliada i reforçada que augmentarà la oferta per a la gent gran del municipi amb recursos «de proximitat». «Impulsem un nou model de benestar que cuida la nostra gent gran i els ofereix recursos dignes, proers i adaptats a les seves necessitats», indicava la regidora de Benestar i Gent Gran, Maria Jesús Valldosera.
L'alcalde ressaltava que aquest 2026 «serà clau», i que l'inici de les obres «transformarà el municipi i reforçarà la xarxa d'equipaments».