MOBILITAT
Mercaderies per l’Interior denuncia la inseguretat del tercer fil del Corredor Mediterrani
La plataforma ciutadana adverteix que els darrers accidents i parades ferroviàries a Catalunya evidencien la necessitat urgent d’una línia de mercaderies segregada per no posar més en risc la vida de les persones
Davant els darrers fets ocorreguts en el sector ferroviari, la Plataforma Mercaderies per l’Interior ha afirmat que és imprescindible posar sobre la taula el caos generat pel mal estat de les infraestructures ferroviàries –que ha obligat a revisar trams, reduir velocitats i fins i tot paralitzar durant diversos dies la xarxa de Rodalies de Catalunya, afectant greument milers d’usuaris.
Des de l'entitat recoden que l’accident de Gelida, en què va morir un maquinista i van resultar ferits diversos passatgers, no es va produir en una línia secundària, sinó en ple Corredor Mediterrani del tercer fil. «Un corredor que, a la vista dels fets, es demostra altament vulnerable i mancat dels nivells de seguretat necessaris», afegeixen en un comunicat. Sobretot si es té en compte que està previst que en els propers anys es tripliqui el nombre de trens de mercaderies, algunes d’elles perilloses, que circularan per aquesta via.
Asseguren que com que aquests trens seran més llargs i pesants, «suposaran un risc afegit sobre una infraestructura construïda fa més de cent anys i que s’ha demostrat obsoleta i perillosa». Des de la Plataforma afirmen que el Corredor Mediterrani, tal com s’està construint entre Vila-seca i Castellbisbal, que consisteix en afegir un tercer carril a la via existent sense actuar en la infraestructura al voltant de la via «és una molt mala solució» tal com s’ha vist pels recents incidents ferroviaris.
I creuen que és «especialment irresponsable fer circular trens de mercaderies perilloses per vies que travessen nuclis densament poblats». A això s’hi afegeix el fet que trens de passatgers i de mercaderies comparteixin la mateixa infraestructura, quan l’objectiu declarat, com ja es va dir, és triplicar la freqüència d’aquests darrers. «Aquesta combinació provocarà el col·lapse irremeiable d’una via ja vella i deteriorada en un termini màxim de cinc anys», tal com vaticinen diferents experts, entre els quals, els de FERRMED.
Des de fa anys, Mercaderies per l’Interior reclama la construcció d’una línia ferroviària per l’interior destinada al trànsit de mercaderies i allunyada dels nuclis poblats.