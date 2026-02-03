SALUT
Els experts alerten: Tarragona és la segona província de Catalunya amb més casos i mortalitat per càncer
Les dades mostren que els tipus més comuns són pròstata en homes i mama en dones, destacant la importància de la detecció precoç
El càncer continua sent una de les principals causes de mortalitat a Catalunya, amb un impacte significatiu tant en homes com en dones. Segons les últimes dades publicades pel Departament de Salut (Estadístiques del càncer a Catalunya 2024), Barcelona lidera la llista de demarcacions amb més incidència i mortalitat, però Tarragona ocupa la segona posició, amb xifres preocupants que alerten sobre la necessitat de reforçar la prevenció i la detecció precoç.
L’any 2024, la incidència de càncer a la demarcació de Tarragona va ser de 2.739 casos en homes i 1.974 en dones. Pel que fa a la mortalitat, es van registrar 1.117 morts en homes i 731 en dones. Entre els homes, el càncer de pròstata és el més comú, amb 551 casos, seguit del càncer de còlon (487), de tràquea, bronquis i pulmó (431) i de bufeta urinària (313). En les dones, el càncer de mama encapçala la llista amb 577 casos, seguit del de còlon (287), pulmó (138) i sistema nerviós (105).
Tipus de càncer més mortífers
Pel que fa a la mortalitat, entre els homes el càncer de pulmó és el més letal amb 291 morts, seguit del de còlon (150) i pròstata (99). Entre les dones, el càncer de mama provoca més morts (112), seguit del de còlon (102) i pulmó (97). Aquestes dades confirmen la rellevància de les estratègies de detecció precoç, ja que la identificació primerenca de la malaltia pot reduir significativament la mortalitat: fins al 90% en casos de càncer de còlon i recte i entre el 25 i el 31% en càncer de mama.
El Col·legi d’Infermeres de Tarragona (CODITA) recorda que detectar el càncer a temps és clau per al seu tractament amb èxit. Gerard Mora, secretari de CODITA, insisteix en la importància de participar en els programes de cribratge i seguir les recomanacions sanitàries, especialment per al càncer colorectal i de mama, on la detecció primerenca pot marcar la diferència entre la vida i la mort.
Pel que fa a la resta de demarcacions, Barcelona continua al capdavant en incidència i mortalitat, amb 17.562 casos i 7.202 morts entre els homes, i 13.760 casos i 5.216 morts entre les dones. Girona i Lleida presenten xifres més baixes, amb 2.520 i 1.472 casos en homes i 1.812 i 1.029 casos en dones, respectivament, mostrant que Tarragona es manté com un dels punts més crítics pel que fa a càncer a Catalunya.