SOSTENIBILITAT
Torredembarra innova fent mermelada i oli dels arbres dels seus carrers
La localitat va presentar el seu projecte contra el malbaratament alimentari a la Jornada de Ciutat Comestible
Torredembarra va presentar el passat divendres un projecte per evitar el malbaratament alimentari dels productes que creixen al municipi durant la I Jornada de Ciutats Comestibles, portada a terme al Prat de Llobregat. D’entre els cinc municipis participants, la localitat va posicionar-se com a segona amb més activitat de reaprofitament a Catalunya, només superada per Reus i per davant d’ajuntaments com Barcelona, el Prat de Llobregat i Amposta.
La iniciativa va portar-se a terme juntament amb la Fundació Espligoladors, entitat dedicada a la recollida d’aliments com les taronges amargues, les olives o les garrofes que creix als arbres de la localitat.
«Aquest projecte ens permet tranformar els espais urbans en una font de recursos i coneixement», indicava la regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz. Durant la jornada, Torredembarra ha ofert tastos dels productes que s’han elaborat amb els fruits recuperats, com oli d’oliva verge extra o mermelada de taronja amarga. «La participació en la Xarxa de Ciutats Comestibles ens ofereix l’oportunitat d’aprendre de les experiències d’altres municipis
Durant la jornada, els ajuntaments van compartir les experiències i consells per al reaprofitament d’aliments durant cinc minuts. A més, es va portar a terme un debat sobre els reptes de l’espigolament an l’àmbit legal per als fruits urbans. D’acord amb el consistori, una qüestió que esdevé «un dels principals reptes que actualment afronten els municipis que impulsen aquest tipus d’iniciatives».
Producte local
En concret, a Torredembarra s’han recollit 2.400 quilograms d’aliments entre el 2025 i el 2026 amb els diversos períodes d’espigolament dels productes, com el que es va dur a terme el passat 15 de gener, i 359 persones van participar en les vuit espigolades en total que es van dur a terme al municipi al llarg de l’any.
Amb els productes recollits, van elaborar-se 1.500 unitats de mermelada i oli d’oliva, que es destinaran a entitats socials i accions de promoció social de la localitat. El projecte es complementarà amb tres tallers que «reforçaran la sensibilització» i el consistori preveu continuar-lo durant el 2026 amb set noves accions previstes.
Entre els principals productes que es troben als carrers dels municipis, destaquen els ametllers, els tarongers amargs, llimones, oliveres, pins pinyoners i garrofers. A Torredembarra, exemples de tarongers amargs poden trobar-se al carrer Pompeu Fabra, i de garrofers en parcs públics com el Molí de Vent.
El projecte va prendre vida després d'una prova pilot realitzada amb l'Escola Antoni Roig, i l'Ajuntament ja compta amb una subvenció de 17.500 euros de l'Agència Catalana de Residus per garantitzar la continuitat del projecte fins al 2027, juntament amb diversitat de tallers.