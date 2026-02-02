CASTELLS
Quatre colles punteres entre els premiats per La Nit de Castells 2026
La Colla Vella dels Xiquets de Valls reben el Premi a la Colla amb millor temporada
La Nit de Castells 2026 va deixar diversos premiats i a les colles Vella i Joves de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona, els Castellers de Sants i els Nois de la Torre com a agraciades. En un acte celebrat al Centre Cultural de Valls amb més de 400 persones presents la passada nit de dissabte 31 de gener es van reviure moments màgics de la temporada, com el 2de9 sense manilles que la Colla Joves Xiquets de Valls va alçar per Santa Úrsula i que es va endur el Premi al Moment de la Temporada. A més, els de la camisa vermella també van celebrar un altre premi, el Premi a la Trajectòria, concedit pel Consell Assessor de la Revista Castells, a Fede Gormaz, excap de colla.
Ara bé, el Premi a la Colla amb millor temporada va ser per l’altre costat de la plaça del Blat, per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, gràcies a la quantitat de gamma extra duta a terme durant la temporada, per la varietat, la repetició en l’execució i la regularitat mostrada. El Premi Especial a un fet rellevant va a caure en mans dels Castellers de Vilafranca, en honor a la històrica actuació de Tots Sants en què van descarregar el 4de9sf, el 3de10fm, el 4de10fm i el pilar de 8fm. L’altre premi especial va ser per les colles universitàries, per l’expansió de la seva presència i l’excel·lent nivell que estan registrant.
El Premi a la Colla Revelació va ser pels Nois de la Torre per haver estrenat el 4de8 en els seus registres i descarregat el primer 2de7 després de 48 anys. El Premi Descarregat, atorgat des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, es va atorgar als Castellers de Sants, per haver ampliat substancialment el nombre de castells de 9. El Premi de Plaça de la Temporada va ser per la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, el Premi Ambaixador va ser per la sèrie Pubertat, dirigida per Leticia Dolera i produïda per Marc Maymó, el Premi Pere Català Roca es va concedir al fotògraf Carlos Uriarte i el Premi Imatge de la Temporada va ser pel pilar de 8 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona per Sant Magí.