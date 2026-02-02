HABITATGE
El preu de l’habitatge interanual a Tarragona puja un 14,1% al gener
Es tracta de província de Catalunya on el preu de l’habitatge de segona mà més ha pujat
El preu de l’habitatge de segona mà a Catalunya cau un -0,02% en la seva variació mensual i puja un 12,8% en la seva variació interanual, situant el preu mitjà dels habitatges oferts el gener en 3.246 euros/m2, segons les dades del Índice Inmobiliario Fotocasa.
A les quatre províncies analitzades apuja el preu interanual de l’habitatge el mes de gener. La demarcació de Tarragona és on més puja el preu (14,1%) seguida de Barcelona (12,4%), Lleida (11,2%) i Girona (10,8%). Quant als preus Barcelona és la més cara amb 3.554 euros/m2, seguida de Girona amb 3.030 euros/m2, Tarragona amb 2.163 euros/m2 i Lleida amb 1.637 euros/m2.
Capitals de províncies
A les quatre capitals de província amb variació interanual apuja el preu el gener respecte a l’any anterior. L’ordre de les variacions de les ciutats de major a menor és Barcelona capital (9,6%), Lleida capital (8,6%), Girona capital (6,5%) i Tarragona capital (3,4%).
Respecte als preus, l’ordre de les capitals de província més cares és: Barcelona capital amb 5.362 euros/m2, Girona capital amb 3.001 euros/m2, Tarragona capital amb 1.793 euros/m2 i Lleida capital amb 1.666 euros/m2.
Quant al preu per metre quadrat al gener, els municipis més econòmics amb preus inferiors als 700 euros el metre quadrat són: Valls amb 1.195 euros/m2, Balaguer amb 1.207 euros/m2, Manlleu amb 1.229 euros/m2, Amposta amb 1.242 euros/m2, Tortosa amb 1.337 euros/m2, Canovelles amb 1.366 euros/m2 i Salt amb 1.459 euros/m2.
«El preu de l’habitatge de segona mà a Catalunya continua en nivells de màxima tensió, registrant un increment interanual del 12,8%, el segon més alt per a un mes de gener en les últimes dos dècades. Encara que l’últim mes s’ha detectat una lleugeríssima correcció del -0,02%, aquesta estabilització mensual no alleuja la pressió acumulada. No estem davant d’una bombolla, sinó davant d’un mercat català marcat per un desequilibri estructural: una demanda de compra persistent davant una oferta d’obra nova que continua sent insuficient per absorbir les necessitats habitacionals de la regió. Amb un preu mitjà que ja assoleix els 3.246 €/m², Catalunya s’enfronta a un escenari de complexitat creixent. Les previsions indiquen que l’escassetat d’estoc mantindrà els preus en cotes rècord, dificultant greument l’accés a l’habitatge per als joves i les rendes mitjanes en els principals nuclis urbans», explica María Matos, directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa.