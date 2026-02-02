METEOROLOGIA
Nou temporal: baixada de temperatures i pluja de cara al dijous
Aquesta setmana estarà marcada per una inestabilitat meteorològica per diversos fronts que creuaran el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
L'arribada d'una nova borrasca d'aire fred suposarà una nova baixada de es temperatures al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De moment, el dilluns ha començat amb alguns plugims en alguna zona de la demarcació. De cara a la tarda, les pluges seran generalitzades a les comarques tarragonines i la resta de Catalunya. Les pluges seran febles o moderades, i més persistents.
Dimarts el temps donarà una treva a la inestabilitat meteorològica. Però de cara a dimecres, els mercuris baixaran amb màxims que no arribaran als 10 graus. El cel estarà ennuvolat i podria caure algun ruixat feble al terç sud.
De cara a dijous s'espera que arribi un potent front atlàntic amb pluges abundants en molts punts de Catalunya, que s'acabaran estenent fins al litoral.
Per al divendres, el mal temps donarà una treva ja que serà una jornada estable amb clarianes. Tot i això, tornarà el vent de ponent al litoral i prelitoral entre Tarragona.
La pluja tornarà dissabte degut a les borrasques atlàntiques que creuaran Catalunya. Aquestes aniran acompanyades d'una baixada de temperatures.