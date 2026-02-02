PROPOSTES
L'Eix Cívic de Salou pren forma rebaixant el seu 'skyline' i enfocant-se en l'habitatge
El consistori haurà de rebaixar, previsiblement, a nou plantes un edifici d’habitatges per tirar endavant el projecte
El projecte del nou Eix Cívic de Salou comença a prendre forma després de definir els últims detalls de la proposta. La iniciativa unirà les dues zones de la localitat separades històricament pel traçat de la via del tren i transformarà gairebé 3 quilòmetres en traçat urbà.
La principal característica serà l’enfocament en la creació d’habitatge per dotar de «vida» a l’eix, que connectarà els límits del terme municipal de Cambrils amb Salou fins al pas elevat on passa l’autovia de Reus. En total, s’urbanitzaran 65.000 metres quadrats, dedicant el 90% a la creació d’habitatge i conservant part dels elements ja existents en el traçat, com l’antiga estació del Carrilet o el pinar del carrer del carril.
El termini d’execució previst és de dos anys, i el projecte s’executarà amb un pressupost total de més de 14,24 milions d’euros. La previsió és que els treballs comencin a finals d’any i finalitzin el 2028.
L’Eix Cívic incorporarà el pas del nou tramvia del Camp de Tarragona, ergonomitzant la zona amb passos que travessaran les vies del nou transport urbà i que permetran el pas de vehicles. L’objectiu principal és «millorar la mobilitat», permetent noves connexions, especialment amb el municipi de Cambrils.
El punt central del projecte serà una nova plaça de Torre Vella, una gran espai urbà des d’on partiran els diferents traçats del projecte. En concret, escindiran cinc traçats que donaran forma a l’Eix: El primer i més llarg, connectarà Cambrils i Barenys amb una zona completament peatonal.
Des de Barenys, es podrà arribar a la Torre Vella, en un tram on es podran trobar diversitat de jardins, parcs i refugis climàtics. La nova plaça serà la columna vertebral del projecte: tindrà graderies, punts d’ombra i espais de reunió. Sota la plaça de Torre Vella, a més, s’hi construirà un nou aparcament subterrani aprofitant que l’espai tindrà diferents altures.
'Skyline salouenc'
El projecte està plantejat en 4 fases, iniciant per la plataforma del nou tramvia en la Fase 1. Posteriorment, es portarà a terme el disseny urbà definitiu més proper als nous habitatges, adaptant els accessos als existents en la Fase 2. En les Fases 3 i 4, després d’adaptar-se l’amplada per a vehicles i vianants, s’executaran el nou aparcament i la urbanització definitiva del primer tram.
Una de les novetats del projecte era, inicialment, un gran bloc de dotze pisos d’habitatge de protecció oficial que havia de definir el ‘skyline’ Salouenc. El consistori haurà de rebaixar l’edificació, previsiblement, a uns nou pisos a causa de les restriccions del Ministeri d’Habitatge sobre els «edificis pantalla», limitats a 500 metres del mar.