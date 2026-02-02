EDUCACIÓ
El Camp de Tarragona manté els seus alumnes: més del 60% estudia al seu municipi de residència
El Catllar (38,5%) és una de les localitats que menys alumnes retè a tota Catalunya
El Camp de Tarragona es consolida com una de les províncies catalanes on els municipis retenen millor els seus alumnes en nivells no universitaris. Més del 60% estudia en la mateixa localitat on resideix, abans dels estudis superiors.
Les comarques del Tarragonès i el Baix Camp són les que millors estadístiques presenten, segons l’últim estudi publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) l’any 2024, ja que ambdues superen el 80% de retenció. La tendència a Catalunya assenyala que menys del 20% dels alumnes no universitaris surt del seu municipi, i tot i que la mitjana tarragonina és més alta, continua sent una de les més altes del territori.
L’estudi, però, deixa veure detalls negatius a la demarcació: el Priorat se situa com la comarca que té més municipis d’on marxen els alumnes per estudiar amb un 57,2%. A més, El Catllar, amb un 38,5%, figura entre els tres municipis catalans que tenen menys de la meitat dels seus alumnes estudiant allà, només per darrere de Santa Cristina d’Aro (Girona) també amb un 38,5%, o de Sant Antoni de Vila Major (Vallès Oriental), que té un 24,5% de retenció.
Pel que fa a atracció d’alumnes, l’Arboç és el municipi de Catalunya que més estudiants d’altres localitats atreu. El 67,5% dels alumnes són d’altres municipis, la xifra més alta per davant de Cabrera de Mar (Barcelonès). En funció del nivell d’estudis, segons l’Idescat, el desplaçament a altres municipis augmenta.
Marge de millora
Malgrat alguns indicadors negatius, alguns municipis de Tarragona milloren. És el cas de Valls, que se situa entre els tres municipis amb una població superior als 5.000 habitants que més estudiants manté, amb un 94,5%. Olot (95%) com el que més, i Tortosa (94,4%) l’acompanyen.
D’acord amb l’estudi, els municipis amb més població compten amb un percentatge més alt dels seus alumnes estudiant al mateix lloc i, a mesura que disminueix la seva dimensió, cau també el percentatge fins al 22,4% en els municipis de menys de 500 habitants.
Tot i que la demarcació té potencial per atreure, alguns municipis encara tenen marge de millora. Constantí és una de les localitats que menys alumnes atreu, amb un 1,6% dels estudiants provinents d’altres poblacions. Aquest marge de millora també es tradueix al panorama general, que estableix la mitjana tarragonina en més d’un 60% de retenció.
El Baix Penedès, el Priorat, l’Alt Camp i la Conca de Barberà mantenen percentatges d’entre el 40% i el 60% amb alumnes de caràcter no universitari, una situació que es reflecteix en la centralització dels municipis més grans, i l’abandonament de les escoles a les localitats més petites, així com el desmillorament dels serveis.
Entre els municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants, les xifres es mantenen en un 71,6% de retenció, tot i que baixa entre les localitats de 2.000 i 5.000 fins al 53,6%. La província de Tarragona se situa tercera en la classificació d’estudiants d’altres poblacions, amb 6.275 alumnes de fora.
L’Educació Infantil és el cicle educatiu on més alumnes es mantenen, amb prop el 90% restant. A partir de l’Educació primària, es rebaixen les xifres i es fa evident al Batxillerat, baixant a gairebé el 80%. En el cas dels Cicles mitjans i de grau superior, la xifra oscil·la entre el 40% i el 35%.