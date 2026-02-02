SALUT
El Camp de Tarragona demana al Govern un servei d’urgències d’ictus 24 hores
Tarragona, Vila-seca i Valls són els primers municipis que suportaran la proposta presentada a la Generalitat
Vila-seca i Valls seguiran els passos de Tarragona en la demanda de suport per un servei d’atenció d’urgència les 24 hores del dia pel tractament dels Ictus. Ambdós ajuntaments van aprovar la setmana passada en els seus respectius plens ordinaris per unanimitat la proposta, que pretén reforçar íntegrament l’atenció a la Unitat de Trombectomia, dedicada a tractar els símptomes dels possibles atacs. La iniciativa tenen l’origen en la demanda de diverses plataformes, entre elles la Plataforma per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona, per millorar el servei al Camp de Tarragona.
La plataforma també va anunciar la presentació de la proposta al Parlament per coordinar l’acció a tota la demarcació i el territori català, centrant-se en les operacions per tractar els símptomes més greus dels ictus (trombectomia mecànica).
Durant el primer ple del 2026, els grups polítics de la Diputació de Tarragona van adoptar diversos acords per millorar l’atenció mèdica de l’ictus a la demarcació, entre les quals va instar-se al Departament de Salut, el servei CATSalut i l’Institut Català de la Salut (ICS) a implementar urgentment l’atenció integral a l’ictus durant cada dia de l’any, concretament a l’Hospital Joan XXIII.
La intenció és sumar forces a la demarcació perquè el Govern aprovi la proposta amb un suport coral de tots els municipis del Tarragonès que podrien optar a un servei 24 hores o derivar-lo a centres d’atenció propers.
Situació al Camp
D’acord amb les últimes dades del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), durant l’any 2024 van activar-se 8.300 «Codis Ictus» a Catalunya. En total, 649 persones van demanar una assistència a Tarragona, situant-se com la cinquena demarcació catalana amb més avisos, sumats als 575 usuaris que van ser assistits pel SEM a la comarca del Penedès.
La majoria dels ictus (85%) són isquèmics —obstrueixen la sang al cervell—, però cada vegada hi ha un sistema d’atenció més eficient, que ajuda al 30% dels usuaris amb teràpies de reperfusió amb tractaments cada cop més curts. Entre el 2019 i el 2024, van incrementar els avisos, però es va reduir la mortalitat en un 15% en el tercer mes.