POLÍTICA
Cambrils aprova inicialment els pressupostos pel 2026: 62,2 milions d'euros
L'oposicio titlla el pressupost d'enguany de «continuista»
L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment el pressupost que haurà de completar les accions del govern municipal durant el 2026. En total, seran 62,2 milions d’euros, una proposta presentada el passat mes de desembre de 2025, i que finalment veurà la llum després d’aprovar-se en l’últim ple ordinari del passat 30 de gener. Els vots van ser favorables per part del govern de Nou Moviment Ciutadà (NMC), el Partit Socialista (PSC), Partit Popular (PP) i Junts per Cambrils. En contra van situar-se En Comú Podem, VOX i Esquerra Republicana, que es va abstenir.
El regidor d’Hisenda, David Chatelain, va definir els objectius del pressupost qualificant-lo de «realista», sense «improvisar». Chatelain també va recordar les dificultats del govern actual per aprovar el pressupost de l’any passat amb el canvi de govern, ressaltant que «amb aquest nou document es corregeixen disfuncions amb un pressupost realista i executable». Durant el ple, l’equip de govern també va fer referència a la situació amb el personal municipal, que encara «s’està posant en ordre». El regidor també va destacar la bona situació del consistori en referència a l’endeutament, tancant una xifra d’inversió «considerablement més gran» que la del 2025, amb 8 milions d’euros destinats a inversions.
L’oposició cambrilenca va titllar els pressupostos de «continuistes», concretament el grup dels Comuns, que va votar en contra. El portaveu del grup municipal va lamentar que «no hi ha cap projecte nou» entre les propostes de MNC, i en la mateixa línia ho va fer ERC.