MOBILITAT
Adif demana a les operadores que suprimeixin els últims trens de la jornada de l'AVE de Tarragona
Volen que el trens que cobreixen el trajecte Madrid-Barcelona no passin per per poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn
Adif ha demanat a les operadores de la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona que suspenguin a partir d’aquest mateix dilluns els últims trens de cada jornada per poder fer les tasques de manteniment en horari nocturn. Els endarreriments acumulats i les limitacions de velocitat en alguns trams feien arribar els trens a destinació dins de l’horari que s’utilitza per fer revisions i reparacions a la infraestructura.
La mesura afecta únicament el corredor Madrid-Barcelona, que fa parada a Tarragona, i segons Transports «permetrà que els equips de manteniment d’Adif facin les tasques habituals de conservació quan no circulen trens comercials».
Renfe, Iryo i Ouigo ja han cancel·lat els últims trens de la jornada, de manera que s’avança en prop de dues hores l’horari de sortida de trens entre les dues capitals. Així, l’últim tren de Renfe Madrid-Barcelona d’aquest dilluns és el de les 19:34 h, i Barcelona-Madrid el de les 20:00 h. En el cas d’Iryo l’últim Madrid-Barcelona és a les 19:29h, i el Barcelona Madrid a les 19:40 h. L’últim d’Ouigo Madrid-Barcelona és a les 20:10 h, i Barcelona Madrid a les 20:00 h.
La mesura s’emmarca en un context de restriccions de velocitat i incidències recurrents a la línia per la necessitat de revisar i reparar diversos punts després de denúncies de maquinistes sobre irregularitats a la via. Els avisos havien obligat Adif a instaurar limitacions temporals de la velocitat que fan més lent el trajecte.
Les limitacions han provocat retards de fins a tres hores i han reduït el marge d'Adif per fer manteniment nocturn de la infraestructura.