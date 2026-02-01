Castells
Quatre colles punteres, els Nois, Fede Gormaz i la sèrie ‘Pubertat’ triomfen a la Nit de Castells
Vella, Joves, Verds i Jove recullen premis concedits per diferents jurats
La Nit de Castells 2026 va deixar ahir un catàleg de premis repartits, tant entre colles punteres com mitjanes i petites, que va permetre reproduir la grandesa polièdrica de la temporada 2026.
La Nit va lliurar dotze premis –decidits per sis jurats diferents (i dos més que es concedeixen de manera automàtica)–, entre els quals destaquen la Colla Vella, la Colla Joves, els Castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona, els Castellers de Sants, els Nois de la Torre i els noms de Fede Gormaz i Leticia Dolera.
El Centre Cultural de Valls va ser el punt de trobada del món casteller, que va omplir com mai aquest recinte. Prop de 450 persones, –la major part dels quals, dirigents de 91 colles castelleres, incloses algunes de l’exterior– han assistit a la cita, que es va retransmetre en directe per 28 televisions locals de Catalunya, en producció de TAC 12 i La Xarxa i presentada per Carles Cortès i Aina Mallol.
L’acte també va comptar amb la presència de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que, junt amb l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, van presidir la trobada. També hi va assistir una àmplia representació institucional d’ajuntaments d’arreu del país, del Consell Comarcal de l’Alt Camp, de la Diputació de Tarragona, del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, així com de diferents organismes i entitats del teixit sociocultural del país.
La Nit va deixar moments màgics, com el referent al 2de9 sense manilles que la Colla Joves Xiquets de Valls va coronar per Santa Úrsula, que ha rebut el Premi al Moment de la Temporada, en un jurat format pels cronistes castellers. Estretament vinculat a aquest castell i sobretot, la colla, va ser el Premi a la Trajectòria (concedit pel Consell Assessor de la Revista Castells), que va ser per a Fede Gormaz, emblemàtic component dels de la camisa vermella, de la qual en va ser cap de colla i un habitual durant anys als seus troncs.
El Premi a la Colla amb millor temporada va ser per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls «per la quantitat de gamma extra realitzada, així com la seva varietat, la repetició en l’execució i la regularitat mostrada a plaça», segons el jurat, integrat per les redaccions de la Revista Castells i TAC 12.
El mateix jurat va atorgar el Premi Especial a un fet rellevant als Castellers de Vilafranca, per la històrica actuació de Tots Sants, en què van descarregar el 4de9sf, el 3de10fm, el 4de10fm i el pde8fm, els tres darrers després d’haver caigut del 9de9f a punt de coronar. L’altre Premi Especial va ser per a les colles universitàries, per l’expansió de la seva presència i l’excel·lent nivell que estan registrant. El premi va ser recollit per les cinc colles que han acabat l’any fent folres: Arreplegats de la ZU, Pataquers de la URV, Bergants del CT, Ganàpies de la UAB i Xoriguers de la UdG.
El Premi a la Colla Revelació –que decideixen les colles de gamma extra– va ser pels Nois de la Torre per haver estrenat el 4de8 en els seus registres i descarregat el primer 2de7 després de 48 anys. El jurat va voler deixar constància del caràcter ajustat en la votació, amb les altres dues colles finalistes, la Jove de Sitges i els Castellers de Sarrià. El Premi Descarregat (decidit per la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya) l’han guanyat els Castellers de Sants, «per haver ampliat substancialment el nombre de castells de 9 amb una única anecdòtica caiguda d’una construcció de 7».
El Premi de Plaça de la Temporada (jurat: redaccions de la Revista Castells i TAC 12) va ser per a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, per «la seva tradició i la solidesa i nivell que ha assolit el cartell de la diada de Les Neus», que en els darrers anys ha estat l’escenari del primer castell de 10 de l’any. Les places finalistes van ser la de la Vila del Catllar (guanyadora d’aquest premi el 2014) i la de la Vall del Castell de Vilafranca, que organitza la diada de Màrtir’s Street.
El Premi Ambaixador va ser per a la sèrie Pubertat, dirigida per Leticia Dolera i produïda per Marc Maymó, «per contribuir a la projecció dels castells entre el gran públic i tractar-los des d’una òptica de coneixement i respecte». La sèrie es va estrenar la passada tardor a HBO i s’emetrà la primavera vinent per 3Cat. El Premi Pere Català Roca, que concedeix la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Valls, ha estat per al fotògraf Carlos Uriarte, «per la mirada profunda i personal de les seves imatges, que eleven el fet casteller a una dimensió artística i emocional».
Dels premis lliurats a la Nit de Castells només se’n coneixien amb antelació els guanyadors de dos: el Premi Imatge de la Temporada, que va ser per al pilar de 8 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona per Sant Magí i que es va decidir a través de les votacions organitzades per La Xarxa el mes de desembre per escollir dotze detalls televisius que van protagonitzar les campanades del nou any.
L’altre premi que ja es coneixia és el que es dona a les colles que han estrenat un pis més. Són Castellers de Castelldefels, Castellers de Sarrià i Nois de la Torre en el cas dels 8 pisos i Castellers de l’Adroc, Castellers de la Selva i Castellers de Viladecans en el cas dels 7 pisos.