Meteorologia
Els pobles de Tarragona on les ratxes de vent han superat els 140 km/h aquest dissabte
Diversos municipis de la demarcació van registrar cops de vent intensos durant el temporal
Protecció Civil va desactivar ahir a la nit el pla especial d'emergències pel risc de vent a Catalunya (Ventcat), després d'una jornada amb fortes ratxes que, en diversos municipis tarragonins, van superar els 130 quilòmetres per hora.
Segons les dades de les estacions automàtiques del Sevei Meteorològic de Catalunya i Meteoclimatic, destaquen cops de vent com els 156 km/h de Valls, els 137 km/h de la Riba, els 134 km/h de la Sénia, els 132 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 125 km/h de Miami Platja, els 122 km/h del Perelló o els 120,2 km/h de Mas de Barberans.
També van destacar municipis com Almoster, on es van registrar ratxes de fins a 113 km/h. El vent violent també va superar els 100 km/h en altres poblacions com Ulldecona (112 km/h), el Vendrell (105 km/h), Riudoms (100 km/h), Riudecanyes (95,8 km/h), Constantí (91,8 km/h) o Tarragona – Fortí de Sant Jordi (90 km/h).
En paral·lel, el temporal ha provocat nombroses incidències, sobretot al Camp de Tarragona. Segons el telèfon d’emergències 112, s’han registrat 653 trucades relacionades amb el vent, principalment del Baix Camp, l’Alt Camp i el Tarragonès, especialment durant dissabte al matí. Els Bombers de la Generalitat van atendre almenys 456 avisos, 332 dels quals al Camp de Tarragona i 68 a les Terres de l’Ebre.
A Valls, es van registrar diversos desperfectes al barri del Fornàs, la plaça dels Pins de la Xamora, la carretera del Pla i el carrer Abat Llort, aquest últim tancat al trànsit a causes de despreniments que afecten la via pública. En paral·lel, el consistori vallenc va clausurar tots els parcs públics i va suspendre les activitats esportives a l'aire lliure fins a nou avís.
La intensitat del vent també ha tingut afectacions a la mobilitat. Un carril va quedar tallat en cada sentit a l’AP-7, a l’altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp), per la caiguda d’arbres a la via. A més, es va restringir el pas de camions articulats per l’AP-7 entre Cambrils (Baix Camp) i l’Ampolla (Baix Ebre).
A Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, dos pins van caure sobre la calçada i han provocat un accident amb dos camions, una furgoneta i un turisme implicats. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dues persones ferides, que van ser traslladades a l’Hospital de Reus en estat menys greu.