Meteorologia
Les ratxes de vent superen els 140 km/h al Camp de Tarragona i l'Ebre
Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya
El vent de mestral bufa aquest dissabte amb molta intensitat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, on des de primera hora del matí s’han registrat ratxes molt fortes que han provocat incidències, restriccions a la mobilitat i l’activació de mesures preventives per garantir la seguretat de la població.
Les dades recollides per les estacions meteorològiques mostren cops de vent superiors als 100 km/h en nombroses localitats del Baix Camp, el Tarragonès, el Montsià i el Baix Ebre. Municipis com la Riba (137km/h), la Sénia (134km/h), l’Hospitalet de l’Infant (132km/h), Miami Platja (125km/h), el Perelló (122km/h) o Mas de Barberans (120,2km/h) han registrat algunes de les ratxes més destacades de la jornada. En punts concrets del litoral sud, el vent ha arribat a assolir valors molt elevats, confirmant la intensitat d’un temporal que ja havia estat anunciat.
Afectacions a la xarxa viària
Trànsit ha prohibit la circulació de camions a l’autopista AP-7 entre Cambrils i l’Ampolla, mentre que a Mont-roig del Camp s’ha hagut de tallar un carril en cada sentit a causa de la caiguda d’arbres sobre la calçada. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit demana prudència als conductors i recomana evitar desplaçaments innecessaris, especialment a les zones més exposades al mestral.
Mesures preventives
Davant d’aquesta situació, Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Ventcat a una trentena de comarques, amb especial incidència al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, el Penedès i el prelitoral central. Les autoritats insisteixen a limitar les activitats a l’aire lliure, tant a la costa com a l’interior, i a assegurar o retirar elements de façanes, balcons i terrasses que puguin desprendre’s amb facilitat.
A Tarragona, el consistori ha suspès de manera immediata totes les activitats esportives a l’exterior i ha tancat parcs, jardins i alguns recintes històrics per motius de seguretat, davant ratxes que han superat els 70 km/h. A Reus, també s’han tancat zones verdes, el cementiri i s’han cancel·lat les activitats esportives a l’aire lliure fins a nou avís i a Riudoms, el fort vent ha provocat la caiguda d’una placa de la façana de l’edifici del CAP. Davant d’aquest incident, l’Ajuntament ha recomanat als veïns de la zona que evitin sortir al carrer per reduir riscos mentre duri el temporal.
Es disparen les trucades al 112
Les incidències s’han traduït en un augment notable de les trucades d’emergència. Fins a les deu del matí, el telèfon 112 ha rebut 314 avisos relacionats amb el vent, que han generat un total de 221 expedients. Per comarques, la majoria de trucades s’han concentrat al Baix Camp, l’Alt Camp i el Tarragonès.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les ratxes més fortes de mestral es mantindran fins al migdia, amb una tendència a la disminució progressiva de la intensitat del vent al llarg de la jornada. Protecció Civil recomana seguir l’evolució del temporal a través dels canals oficials i extremar les precaucions fins que la situació es normalitzi.