Meteorologia
Desactivat el pla Ventcat després d'un dia amb fortes ratxes i 322 incidències al Camp de Tarragona
El vent ha fet caure dos pins a l'AP-7 que han provocat un accident múltiple amb dos ferits
Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte a la nit el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) després d'un dia amb fortes ratxes que han arribat als 130 quilòmetres per hora i han provocat incidències, sobretot al Camp de Tarragona.
El Servei Meteorològic ha donat per superat el tram més intens de ventades, que ha deixat 653 trucades al telèfon d'emergències 112, la majoria procedents del Baix Camp, l'Alt Camp i el Tarragonès, sobretot durant el matí.
Els Bombers de la Generalitat han atès almenys 456 avisos vinculats amb el vent, 332 dels quals al Camp de Tarragona i 68 a les Terres de l'Ebre.La intensitat del vent ha obligat a restringir el pas de camions articulats per l'AP-7 entre Cambrils (Baix Camp) i l'Ampolla (Baix Ebre).
A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) dos pins han caigut sobre la calçada i han provocat un accident amb dos camions, una furgoneta i un turisme implicats. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut d'atendre dos ferits que han traslladat a l'Hospital de Reus en estat menys greu.