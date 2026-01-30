MOBILITAT
Rodalies torna a operar amb retards a les línies de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Encara hi ha una dotzena de trams en què els viatgers han de fer transbordament a autobusos
El servei de Rodalies opera aquest divendres un altre dia més a trompicons, amb una dotzena de trams en què els viatgers han de fer transbordament a autobusos i retards en diverses línies que superen la mitja hora.
Segons l'última informació facilitada per Renfe, la circulació a l'R2 sud es limita a dos trens per hora i sentit, amb temps d'espera que poden anar més enllà de la mitja hora, i els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) efectuen parada a totes les estacions.
A l'R4, on es va produir l'accident ferroviari mortal del passat 20 de gener, el servei entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia es fa amb retards també de més de 30 minuts.
També hi ha demores de més de 20 minuts a les línies del sud de Catalunya, les R13, R14, R15, R16 i R17.
Renfe ha apuntat que tots aquests retards són derivats de les limitacions de velocitat que s'apliquen per garantir la seguretat i dur a terme les tasques d'inspecció de les vies als punts considerats més vulnerables.
El gestor ferroviari Adif ha detallat aquest divendres que el programa d'inspeccions de l'estat d'elements com els talussos que s'està duent a terme preveu una vigilància les 24 hores del dia amb personal desplaçat a cadascun dels punts que es consideres vulnerables.
Fonts d'Adif han apuntat a EFE que la companyia sempre posa en marxa aquest tipus de dispositius quan es detecta risc en algun punt de la infraestructura, tot i que admet que ara hi ha desplegats més equips d'aquests per la xarxa ferroviària catalana a causa de la situació d'excepcionalitat en què es troba.
La mobilitat de persones i de mercaderies segueix minvada a Catalunya tant per la situació a la xarxa de Rodalies com pel tall de l'AP-7 a Martorell (Baix Llobregat) cap a Tarragona, fet que provoca més cues de les habituals a la xarxa viària.
El ministre de Transports, Òscar Puente, va admetre ahir al Congrés que el servei de Rodalies és «pèssim».