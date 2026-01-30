MOBILITAT
L'R15, que uneix Riba-roja d'Ebre amb Barcelona, és la línia amb més limitacions temporals de velocitat
El tram entre Riba-roja d'Ebre i Reus compta amb 16 limitacions de les 39 que hi ha en aquesta línia
Aquesta setmana la xarxa ferroviària de Catalunya compta amb 155 punts amb limitacions temporals de velocitat, segons consta en el Document Setmanal de Limitacions de Velocitat d'aquesta setmana, al qual ha tingut accés l'ACN. Són punts o trams on s'han detectat incidències o deficiències i on els maquinistes han de reduir la velocitat per raons de seguretat. Aquest document intern Adif el publica cada dilluns i hi actualitza les afectacions.
En totes les línies de Regionals i Rodalies del país hi ha fixades limitacions de velocitat, a excepció de l'RL3 de Lleida. La més afectada és l'R15, que uneix Riba-roja d'Ebre amb Barcelona passant per Tarragona i Reus, amb 39 punts. En conjunt, a Catalunya hi ha uns 110 quilòmetres on la circulació es fa més lentament del que correspondria.
La línia de Renfe que més reduccions de velocitat pateix és l'R15, amb 39 limitacions. D'aquestes, setze són entre Riba-roja d'Ebre i Reus, un tram que recentment s'ha tallat al trànsit ferroviari i on Adif hi ha identificat cinc punts crítics, que treballa per resoldre. És a més una zona que és de via única i on, a causa d'aquestes restriccions, els combois han de circular entre els 30km/h i els 70 km/h.
Entre Reus i Barcelona hi ha la resta de llocs que apareixen al document. Són vies per on també hi passen altres línies de Renfe, les que connecten les comarques del sud de Catalunya amb la capital catalana. En termes generals, el corredor sud és el que més pateix aquestes restriccions de velocitat.
L'R4, que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa, és l'altra gran afectada perquè els trens hagin d'anar més a poc a poc de l'habitual, amb 28 restriccions. Ja a l'inici del traçat, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, hi ha afectacions. En un tram de 20 quilòmetres, fins a la Granada, n'hi ha dotze, on els trens majoritàriament han d'anar a 60 km/h. Fins a Martorell les alteracions se succeeixen. A les comarques gironines, les vies per on passa l'R11 (que uneix Portbou i Barcelona Sants) tenen dinou limitacions de velocitat. Catorze són entre l'estació de Portbou i la de Maçanet-Massanes, per on els combois han de passar entre els 30km/h i els 80 km/h.