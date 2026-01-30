Diari Més

Meteorologia

Alerta per fort vent a Tarragona: les ratxes poden superar els 72 km/h

Protecció Civil ha activat el VENTCAT a diverses comarques de la demarcació per aquest episodi de fort vent

Tres dones protegides contra el vent i el fred.

Tres dones protegides contra el vent i el fred.Efe

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactor

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del Pla especial per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) davant de la previsió de fortes ratxes a partir d’aquesta mitjanit. A Tarragona, s’esperen vents que podrien superar els 72 km/h, especialment al Baix Penedès, al Baix Camp, al Tarragonès i a l'Alt Camp.

A més de les comarques esmentades, les ratxes de vent podrien afectar també al Baix Ebre i al Montsià, encara que amb menor intensitat. L’alerta es mantindrà fins dissabte a la nit i, davant d’aquesta situació, s’ha fet una crida a extremar les precaucions en els desplaçaments i activitats a l’aire lliure.

tracking