El Vendrell impulsarà un estudi per mesurar l'impacte acústic dels trens
L’Ajuntament del Vendrell impulsarà un estudi per mesurar l’impacte acústic de les infraestructures ferroviàries al municipi. La proposta va aprovar-se el passat dilluns en sessió plenaria després d’una moció conjunta presentada per Primer el Vendrell, Fem Vendrell. Som Poble-ERC i Comuns amb una àmplia majoria. La idea inicial, impulsada per l’entitat veïnal Xarxa Vendrellenca, preveu l’anàlisi sobre la salut dels habitants de la localitat de l’impacte sonor a causa de la proximitat i «l’acumulació d’infraestructures viàries i ferroviàries» al municipi. L’estudi preveu una elaboració conjunta amb la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona.
El portaveu de Junts per Catalunya, Luis Miguel Navarrete, destacava punts com «el nus ferroviari de Sant Vicenç de Calders, l’estació de Rodalies del nucli urbà, la línia d’alta velocitat (AVE) que creua la localitat, l’R2 o la carretera N-340» com a principals focus d’anàlisi. El grup municipal també feia referència a «diversos estudis», com l’elaborat per la URV a Tarragona, que determinen que les infraestructures de transports «poden provocar efectes negatius sobre la salut».
Entre aquestes, es mencionaven «alteracions de la son, hipertensió, estrès o disminució del benestar general». Navarrete ressaltava que actualment «no existeix cap estudi específic» en la zona del Baix Penedès, que permeti «mesurar aquestes afectacions i aplicar mesures correctores o de prevenció».
Mesures
Per altra banda, Adif va anunciar al passat mes de novembre del 2025 la planificació de la millora d'infraestructures al Vendrell, precisament per reduir l'impacte acústic. Entre les accions previstes, l'entitat ferroviària proposava la instal·lació de proteccions d'entre 2 i 5 metres d'altura en un tram de 3,7 quilòmetres per evitar l'impacte a tot el nucli urbà. Una línia que també cobriria municipis com Calafell, Torredembarra, Roda de Berà, Creixell i la ciutat de Tarragona, tot i que encara no s'han licitat els treballs.