SOCIETAT
Unió de Pagesos insta Reus a consumir més aigua de Riudecanyes per evitar desembassaments
El sindicat reclama canviar el model actual de captació per preservar les reserves del pantà de cara a l’estiu
Unió de Pagesos ha demanat a l’Ajuntament de Reus que prioritzi el consum d’aigua procedent del pantà de Riudecanyes en lloc de l’aigua del transvasament de l’Ebre en contextos com l’actual, amb l’embassament pràcticament ple. Segons el sindicat, aquest canvi de criteri permetria evitar el desembassament d’aigua, reforçar les reserves per a ús domèstic i agrícola i optimitzar la gestió dels recursos hídrics del territori.
Segons dades de principi d’aquesta setmana, i a causa dels episodis de pluja dels últims dies, el pantà de Riudecanyes es troba al 99,6 % de la seva capacitat, amb uns 5.301 hm³ d’aigua acumulada.
L’objectiu d’aquesta mesura, explica el sindicat, és garantir que la capacitat de l’embassament de Riudecanyes no baixi per sota del 80 % i fer que es nodreixi únicament amb aigua provinent de la riera del mateix nom. Això, al mateix temps, evitaria haver d’alimentar el pantà de Riudecanyes amb aigua provinent del de Siurana i protegiria les reserves d’ambdós embassaments.
El sindicat també ha recordat a les administracions competents les seves demandes per garantir el subministrament d’aigua a llarg termini per al Camp de Tarragona. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha tornat a posar sobre la taula la necessitat que s’agilitzin els tràmits per desencallar les obres de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus, una infraestructura llargament reivindicada.