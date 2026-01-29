GASTRONOMIA
Un restaurant de Torredembarra, al podi «tapero» de Madrid Fusión
La tapa presentada utilitzava gamba vermella de Tarragona
El restaurant 4 Makis de Torredembarra va infiltrar-se entre les tres millors elaboracions de l’Estat al Campionat d’Hostaleria d’Espanya: Tapes i Pinxos. La seva tapa va ser l’única representant tarragonina durant la competició, amb una elaboració basada en un Fals niguiri de calamar i gamba vermella de Tarragona. Entre els 36 establiments participants d’arreu de l’Estat, els torrencs van finalitzar com a tercers en la classificació del grup de tarda, només superat per Asturias i la Rioja.
«Ha estat una experiència increïble», explicava el president del grup Galera, gestor de 4 Makis, Jorge Piera. «És el primer cop que hi anàvem i lluitarem per tornar-hi», destacava el president, afirmant que la tapa presentada «no deixa indiferent a ningú».
L'establiment va poder participar després de guanyar el premi a la Millor tapa de Tarragona, atorgat per l'Associació d'Empresaris i Hostalers de Tarragona el passat octubre. «De Catalunya només erem nosaltres», ressaltava Piera.
Mikel Astorga i Joan Tomàs, van ser els xefs encarregats de portar a terme l'elaboració dels plats per part de 4 Makis. Des de l'AEHT també s'ha valorat positivament l'experiència, que preveu tornar a repetir-se enguany per part de l'entitat hostalera. «No es va poder guanyar, però valorem molt l'experiència», indicava Piera, fent una crida a provar la tapa presentada.