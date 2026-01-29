POLÍTICA
Salou millora 161 places de treball en un Ple marcat per les protestes policials
La legislació s’executarà al juliol i augmentarà la inversió en personal fins els 1,2 milions d’euros
El govern de Salou va celebrar aquest dimecres passat el primer Ple ordinari de l’any marcat per la polèmica regulació de les condicions laborals del cos d’agents de la Policia Local de Salou. Una demanda que, el passat 22 de gener, va treure a la llum la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), i que durant la sessió plenaria va manifestar-se en forma de protesta.
Més d’una desena d’agents de policia van donar l’esquena en silenci davant l’equip de govern durant uns minuts reivindicant «l’incompliment sistemàtic de determinats drets». El pagament de les nocturnitats ha estat el punt clau de la protesta, un fet que CSIF i la Policia Local denunciaven per l’incompliment del «pacte» amb l’Ajuntament de fer-lo efectiu el passat 1 de gener del 2026.
El consistori, per la seva banda, va «desmentir rotundament» les acusacions, reiterant que «les negociacions no estan aturades» i que el CFIS «disposa de dia i hora per reunir-se amb l’alcalde de Salou, Pere Granados». Fonts del consistori també han confirmat al Diari Més que, ni UGT ni CCOO, van mostrar-se a favor de la protesta, i la situen com «una iniciativa única del CSIF».
El regidor de Recursos Humans, Yeray Moreno, qui va ser assenyalat en els comunicats de CSIF per «rebutjar» els pagaments a principis d’any, anunciava durant la sessió plenaria les noves mesures per als treballadors municipals. «És un dels dies més importants per a tot el consistori pel resultat d’un procés llarg i complex», destacava Moreno.
Les negociacions s’han portat a terme durant els últims dos anys i el regidor valorava «positivament» la millora econòmica «del 93,4% de la plantilla municipal». La va aprovar-se amb els vots favorables de Sumem per Salou–PSC i ERC, els vots en contra de Vox i l’abstenció del PP, USAP i la regidora no adscrita.
La nova Relació de Llocs de Treball (RLT) i Valoració de Llocs de Treball (VLT) permetran, segons el consistori, qualificar, quantificar i definit un total de 161 llocs de treball, creant criteris «objectius» que preveuen garantir una retribució «justa», una millor classificació de les places i «més transparència interna».
En total, suposarà una inversió d’1,2 milions d’euros anuals, i el 6,6% de la plantilla restant disposarà d’un complement personal transitori (CPT) per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Moreno va insistir en que el procés per la regularització està en «la seva recta final administrativa» i que les noves VLT i RLT entraran en vigor l’1 de juliol. Una qüestió que, d’acord amb el CSIF, va generar una «profunda frustració entre els agents».
Primer ple
Durant el primer ple de l’any, també van aprovar-se l’actualització de les noves tarifes de taxis urbans, que es faran públiques durant els pròxims dies. També va portar-se a terme la renovació del conveni entre la URV i el consistori per continuar acollint una seu del campus, així com un nou conveni de col·laboració per a la realització d’activitats per gent gran.