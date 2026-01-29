Cultura Popular
10 anys de Mico i «farra» a la Canonja
L’Associació Juvenil Mico de la Canonja celebra el 10è aniversari de la figura amb onze actes durant el 2026
És sabut per tothom que els gegants d’arreu de Catalunya es caracteritzen pel seu aspecte diplomàtic i institucional, destacant per l’ambient que els rodeja i la tradició que carreguen a l’esquena. El Mico de la Canonja, però, és un exemple de diversitat i de com la figura gegantina catalana pot tindre carisma i encetar la festa només amb els seus moviments.
Ara fa deu anys, un grup d’amics, reunits al sofà de casa, van decidir crear una figura festiva amb l’aspecte d’un mico i presentar-lo per Santa Tecla a la Baixadeta de Tarragona com una de les figures no oficials de la desfilada. L’experiència va ser tan positiva que, sis mesos després, el 31 de gener del 2016, el Mico va presentar-se a la Canonja.
Les seves ulleres grogues i la seva vestimenta extravagant van crear un element que, fins ara, ha perdurat al municipi. Després de presentar-se com entitat l’any 2019, la figura va adquirir una imatge renovada dos anys després i, l’any 2024, va rebre companyia: la Mica de la Canonja.
Pel seu desè aniversari, l’Associació Juvenil del Mico de la Canonja suma més de 200 joves a l’entitat. «Hem contribuït al fet que la gent conegui el poble i apropar al jovent a la cultura i al municipi, fem reforç comunitari», explicava el president de l’entitat, Joel López. El responsable és un dels pocs fundadors del Mico restants a l’entitat, que en els últims deu anys s’ha renovat gairebé al complet. «La junta ha canviat i hi ha un relleu, és important que vagin entrant perquè tothom entengui l’entitat de principi a final», esmentava López.
El bon moment social que viu l’entitat es va reflectir en la presentació de l’aniversari que es va dur a terme el 17 de gener, en desenes de persones van participar en l’esdeveniment per celebrar la vida dels animals canongins. Allà es va presentar el nou logotip de l’entitat, que defineix l’objectiu de l’entitat: «Deu anys, i en volem més». «Tenim un gran nombre de socis i hem sabut gestionar un projecte que creix amb l’objectiu que es mantingui», afirmava el president. L’entrada de jovent que en un futur mantingui la junta és el principal repte de l’entitat, concretament, segons López, «que entenguin l’essència».
Durant l’esdeveniment, la figura es va veure renovada amb un vestuari nou per part dels seus acompanyants, que a partir d’aquest 2026 lluiran un conjunt de color blau cel «impactant». El Mico portarà la festa als carrers de la Canonja durant tot l’any, iniciant el pròxim 31 de gener amb un primer acte commemoratiu: «El retorn del Mico antic». Una cercavila en homenatge als començaments de l’entitat i a aquell grup d’amics que coincidirà amb la primera aparició de la figura l’any 2016.
En total, onze actes conformaran el 10è aniversari, reformulant alguns d’aquests, com el «Sarau del Mico», la trobada anual de cultura popular de l’entitat, on es comptarà amb gegants manotes representatius del territori català.
El 8 de febrer serà la pròxima data, amb l’arribada del Rei Carnestoltes a la localitat, on també participarà el Mico de la Canonja disfressat per l’ocasió. La venda de xocolatines, piruletes i gimcanes familiar.s ompliran la programació anual per a la celebració, que finalitzarà els dies 12 i 13 de desembre coincidint amb el Dia Mundial del Mico per tancar el cercle festiu al municipi.