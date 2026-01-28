VIRAL
Mapa dels punts «crítics» de tren a Tarragona: Adif revisarà 9 zones aquesta setmana
Les línies R14 i R15 de Rodalies concentren la major part dels punts crítics detectats per Adif a Tarragona
Adif ha identificat 30 punts crítics a la xarxa ferroviària de Catalunya, dels quals nou es concentren a la demarcació de Tarragona, amb especial afectació a les línies R14 i R15 de Rodalies. Aquestes infraestructures seran revisades de manera prioritària al llarg d’aquesta setmana.
El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, va explicar aquest dimarts que la situació de les línies catalanes és “totalment excepcional” a causa de l’acumulació d’aigua detectada en diferents trams. L’anàlisi s’ha realitzat a contracorrent i ha derivat en la necessitat d’aplicar actuacions urgents per garantir la seguretat i el servei ferroviari.
Segons les previsions del gestor ferroviari, totes les inspeccions haurien de finalitzar aquesta mateixa setmana, amb l’objectiu de restablir la circulació de trens dilluns vinent, sempre que les condicions ho permetin.
Per la seva part, el director de construcció d’obres d’Adif, Ángel Contreras, va detallar que 150 tècnics s’han desplaçat a Catalunya per dur a terme les revisions. “Ja hem realitzat 116 inspeccions”, va assenyalar, advertint que es tracta d’“un pla viu” i que podrien detectar-se noves reparacions necessàries durant els treballs.