La Conca de Barberà incrementa fins al 157% les seves línies de transport públic
El transport escolar també acull més de 400 alumnes en l’últim any amb una gran demanda
La Conca de Barberà ha tancat el 2025 consolidant un augment de l’ús del transport públic en les 11 línies operatives que han ofert servei. En total, 9.878 usuaris han fet ús del transport entre els municipis de la comarca, situant l’augment en un 17%. Una xifra que, segons el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, consolida el servei com a «peça clau» per a la mobilitat diària dels habitants.
El servei connecta els principals nuclis de població de la comarca a través de les línies habituals i segons la demanda, una situació que es repeteix en localitats com Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt. Precisament, les línies «a la demanda» han estat les més reforçades i les que més van patri l’augment l’any passat. La línia 2 (Lilla-Montblanc) va ser la més destacada amb un increment del 157%. També han crescut les línies 7 (Ollers-Montblanc) en un 102% i la línia 11 (Santa Coloma de Queralt-Montblanc), amb un 44% més d’usuaris durant el 2025.
Altres rutes com la 6 (Senan-L’Espluga de Francolí) o la 5 també han augmentat el seu nombre d’usuaris, sense superar el 33%. Des del mes de juny, la comarca va ampliar el servei en diferents línies i horaris després de detectar la necessitat de demanda en un estudi conjunt de diversos municipis amb la Direcció General de Transports per Carretera.
Transport escolar
La comarca també ha reiterat la importància del servei de transport escolar, que durant el 2025 ha ofert 24 rutes. Uns 423 alumnes s’han beneficiat de les línies que portaven fins a les escoles, operades per 10 empreses de transport. D’entre els alumnes assistits, 286 són d’escolarització obligatòria i 137 de no obligatoris, amb un cost total del servei de més 956.000 euros.
Enguany, el Consell Comarcal ha anunciat que es mantindran els ajuts individuals per als desplaçaments. Durant el 2025 es van atorgar totes les sol·licituds presentades, amb un import total de 12.333 euros, assolint la cobertura total de les institucions escolars del municipi entre Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt. La previsió és que aquest 2026, les xifres es mantinguin després d’un any qualificat com «positiu» per al sector del transport municipal.