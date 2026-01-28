INCIDÈNCIES
Aquestes són les línies «crítiques» que revisarà Adif aquesta setmana a Tarragona
Dels 30 punts crítics detectats a Catalunya, nou se situen a la demarcació, amb les línies R14 i R15 com a principals afectades
El president d'Adif, Pedro Marco de la Peña va oferir declaracions aquest dimarts després d'un estudi a contracorrent realitzat sobre les vies catalanes, establint 30 punts crítics sobre els que s'hauran de realitzar «actuacions urgents».
En total, nou d'aquests punts se situen a Tarragona, amb les línies R14 i R15 com a principals afectades. D'acord amb de la Peña, les situacions actuals a les línies de Catalunya són «totalment excepcionals» a causa de l'acumulació d'aigua. La previsió és que durant aquesta setmana es finalitzin totes les inspeccions per poder reestablir les línies el pròxim dilluns.
El director de construcció d'obres d'Adif, Ángel Contreras, indicava que s'han desplaçat 150 tècnics a Catalunya per dur a terme les actuacions. «Portem 116 inspeccions», assegurava Contreras, advertint que «és un pla viu, en el que poden sorgir més reparacions».