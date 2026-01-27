MÚSICA
El nou viatge electrònic de Minova
La banda publica el seu quart treball, ‘Adeu’, que compta amb les col·laboracions de Carol Rovira, Halldor Mar, Trezor, White Pèrill, Illa Carolina i Franky and the Modes
Fer-nos ballar per dins i per fora. Aquesta és la idea que guia la banda de pop electrònic en català Minova, que des de 2012 obre camí en un terreny que aleshores poca gent explorava al país. Ara, el 2026, presenten Adeu, el seu quart disc, que defineixen com el més madur de tots els que han fet. «Parlem de nosaltres, de vivències passades i presents. És el Minova de sempre, però amb un vestit nou», explica Esteve Puig, cantant, compositor i lletrista de la banda. També assegura que la maduresa del disc no és només sonora, sinó que també és vital: «M’he fet més gran, he après a produir millor, a fer sonar millor les cançons i a explicar-me amb més precisió».
La sonoritat del disc combina el pop amb sons electrònics actuals com el SynthWave, el FutureBass, el TropicalBeat, l’ElectroFunk o el Nu-Disco. També han incorporat l’autotune, un recurs fins ara impensable en el seu univers musical. A la vegada, el treball també destil·la un esperit disco que remet als vinils de Bonnie M o a les produccions de Giorgio Moroder que sonaven a casa de l’Esteve. «Aquest so em ve per influència dels meus pares i penso que té una dimensió fresca i lluminosa que entra molt bé». En aquest sentit, Puig admet que li agrada molt «la relació de contraris», no només amb el so, sinó també amb les lletres, en el sentit que les cançons «poder ser divertides, però també fan pensar, perquè parlen de la vida».
LA FÓRMULA MUSICAL
Adeu també destaca per la seva dimensió col·laborativa. Carol Rovira, Halldor Mar, Trezor, White Pèrill, Illa Carolina i Franky and the Modes sumen veus i matisos a un projecte concebut des de l’amistat i la proximitat. «Volíem un disc personal, així que tenia sentit envoltar-nos de gent propera, amb qui compartim camí», diu Puig. El músic també explica que Minova sempre ha defensat una idea clara: la música electrònica és expressió, no només festa: «Quan vam començar, molts pensaven que era només xumba-xumba. Però és una manera de comunicar, com ho pot ser la música clàssica, amb instruments diferents». El seu paper, diu, és ser la banda que hauria volgut escoltar amb tretze anys. Minova no tenia previst portar Adeu als escenaris: el disc va ser concebut com un projecte d’estudi. Però la bona acollida dels primers senzills i l’interès creixent els ha fet replantejar la idea. «Ara estem preparant promoció per a festivals, sales i promotors. Tenim moltes ganes de tocar en directe, no només aquest disc, sinó també les cançons que ens han definit fins ara», explica Puig.