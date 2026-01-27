GASTRONOMIA.
L'umami cambrilenc que sorprèn Madrid amb un sol tast
Cambrils va ser una de les localitats destacades en la degustació gastronòmica i en els tallers de la primera jornada
Experimentar sabors sempre és un gust si parlem de la Costa Daurada. El producte de proximitat marítim torna a viatjar a la capital de l’Estat en una nova edició de Madrid Fusión amb una proposta de sabors propis i l’oli d’oliva verge extra, el vi i el producte de llotja com a protagonistes. El restaurant El Pòsit va ser el representant gastronòmic de Cambrils per aquest 2026 després d’anys d’ausència, amb la xef Mercè Prado com a imatge de la primera jornada.
L’establiment, guardonat amb el Premi Nacional de Sostenibilitat, va apostar pel seu pop blanc com a producte estrella en el Menú Gastronòmic organitzat per Madrid Fusión, dedicat a crítics gastronòmics, autoritats i mitjans de comunicació. Entre les valoracions, l’umami lliurat per la xef cambrilenca se situava dels primers en el rànquing amb el seu pop acompanyat amb patata i una salsa allioli elaborada amb oli d’oliva de la demarcació. «És una manera de portar el producte real de Cambrils a altres llocs», explicava la xef Mercè Prado. «El pop es cuina en sec i es bull en el seu propi caldo», explicava la professional, esmentant que «l’allioli és el toc clau del plat».
Un sol tast va ser suficient per transportar a Madrid l’experiència del producte de proximitat de Cambrils, acompanyat d’un vi blanc suau de la marca Appropòsit. «El vi, tot i que no és de Cambrils, mostra la qualitat de les DOP de la nostra terra», destacava el director comercial del grup Pòsit, Ángel Pérez. El plat va presentar-se entre una selecció de nou elaboracions d’arreu de l’Estat, entre les quals es trobaven l’aspirant a la millor tapa del 2026 i la tapa guardonada com la millor del 2025.
Des de la llotja, la sardina també va cobrar protagonisme durant el Taller de Sardines en escabetx de Cabernet Sauvignon i cítrics, impartit per la xef Prado. Sota l’atenta mirada del públic, la professional va demostrar el procés de com es tracta el producte de qualitat. De la mar a la taula.
Tot i que, novament, afegint sabors nous en una divertida classe magistral que també va rebre «bona nota» per part de la desena de participants que van poder tastar l’elaboració. La jornada va poder rematar-se amb un tast d’olis de diferents tipus a l’estand de Cambrils, oferint informació sobre la gastronomia del municipi i la seva variada oferta provinent de les llotges catalanes.