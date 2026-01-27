ECONOMIA
L'atur baixa fins al 10% a la demarcació de Tarragona en l'últim trimestre del 2025
Hi ha 10.800 aturats menys que un any enrere i el total se situa en 44.400 persones
La taxa d'atur a la demarcació de Tarragona ha caigut 2,67 punts en l'últim trimestre del 2025, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, i se situa en el 10%. De fet, és l'única província catalana que registra un descens, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El nombre d'aturats a la demarcació ha disminuït en 10.800 persones, fins a les 44.400, en relació amb el mateix període de l'any anterior. Així mateix, el nombre d'ocupats s'ha incrementat en 19.100 persones, i ja en són 399.400.
Tot i això, per sexes, hi ha menys dones ocupades que l'últim trimestre del 2024, en concret 3.100 menys, mentre que l'increment el monopolitzen els homes, amb 22.200 ocupats més.
Pel que fa a les persones ocupades, la indústria, la construcció i l'agricultura sumen nous empleats, mentre que l'únic que en perd és el sector serveis, on la xifra de treballadors cau en 4.500 persones -de 276.300 l'últim trimestre del 2024 a les 271.800 de finals del 2025-. La construcció és qui més noves incorporacions ha fet, amb 13.100, fins a les 36.800. La indústria guanya 4.600 nous treballadors mentre que l'agricultura n'afegeix 5.900.