MOBILITAT
Ja es poden aconseguir els abonaments gratuïts pel caos a Rodalies: Com i on s'obtenen?
Es tracta de bitllets de deu viatges vàlids durant 30 dies que es podran comprar a les estacions
Els usuaris de Rodalies ja poden adquirir des d'aquest dimarts els abonaments gratuïts per poder viatjar per tota Catalunya. La mesura de gratuïtat arriba després d'una setmana de caos en el servei ferroviari. Es tracta de targetes de deu viatges que es podran comprar a les estacions de tren.
A més a més, els usuaris ja poden reclamar els diners dels bitllets de Renfe que no s'hagin pogut fer servir i també els tiquets de bus que es van haver de pagar durant el caos de Rodalies.
Els abonaments es poden adquirir a les taquilles i màquines d'autovenda de totes les estacions de tren de Catalunya. Aquests tindran una validesa de 30 dies i cada títol inclou deu viatges. Un cop s'exhaurits, se'n podrà demanar un altre.
Aquests es podran fer servir per a totes les zones de Rodalies de Barcelona. A més, el títol no és nominatiu i el poden aprofitar diverses persones.
Els trens regionals, els regionals exprés i els de mitjana distància també són gratuïts des d'aquest dimarts, però per utilitzar aquests serveis serà necessari adquirir un abonament diferent. Igual que l'abonament de Rodalies, el bitllet es pot adquirir a les taquilles i a les màquines d'autovenda de les estacions de tren i es podrà utilitzar durant 30 dies des d'aquest dimarts, 27 de gener. També permet a diverses persones viatjar amb el mateix bitllet.
Renfe ha matissat que queda exclòs de la gratuïtat el servei de trens Avant, a excepció de l'Avant Exprés Tortosa, el bitllet del qual a cost zero es podrà formalitzar a la taquilla de les estacions d'origen.
Tampoc són gratuïts els trens de mitjana distància que circulen per la via d'alta velocitat entre Barcelona i Lleida.
Com a reforç de l'oferta habitual, l'operadora pública ha posat en marxa quatre nous serveis especials gratuïts de Mitjana Distància per la línia d’Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida amb quatre serveis addicionals.
Encara que el bitllet tindrà un preu de zero euros, és necessari fer una reserva prèvia que es pot realitzar a través de la web, l'app de Renfe o les taquilles de les estacions de Barcelona-Sants, Camp de Tarragona o Lleida-Pirineus.
Reclamacions de bitllets
Els usuaris que hagin hagut d'utilitzar un transport alternatiu o que hagin pagat un bitllet de Rodalies durant la setmana caòtica del servei ja poden reclamar que els tornin els diners, tot i que no hagin pogut fer el trajecte.
Per fer-ho hauran d'omplir el formulari en línia del web de Rodalies i triar l'opció de Bitllets, abonaments i devolucions. Allà hauran de presentar el títol de Rodalies que no s'hagi pogut utilitzar i el justificant o rebut del transport alternatiu.
Abonaments mensuals
Els usuaris que compten amb abonaments mensuals seran compensats amb una ampliació de la vigència dels mateixos igual al període de gratuïtat. Per aconseguir aquesta compensació, l'usuari s'haurà d'adreçar a una taquilla de la xarxa de Rodalies i fer la seva sol·licitud, quan acabi el període de gratuïtat.