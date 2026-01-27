GASTRONOMIA
Cambrils estrena la marca 'BOCA' a Madrid Fusión amb el producte de proximitat com principal reclam
El consistori va oferir una taula rodona sobre les necessitats de la restauració al municipi
La 24a edicó del congrés Madrid Fusión va ser l’aparador de Cambrils per promocionar la seva nova marca gastronòmica BOCA («Bo i de Cambrils»). El municipi hi participarà fins el 28 de gener amb un estand propi juntament amb el Patronat de Turisme i Saborea España com a única representant catalana entre les 17 destinacions seleccionades.
Segons l’Ajuntament de Cambrils, les jornades gastronòmiques tenen l’objectiu de consolidar la seva denominació com Capital Gastronòmica de la Costa Daurada. «Ens fa il·usió presentar un projecte que és viu i que anirà evolucionant», esmentava la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
La localitat també va organitzar una taula rodona per debatir les idees més destacades i els principals objectius de la nova marca gastronòmica. Alguns dels participants van ser Ángel Pérez, director comercial del grup Pòsit, Claudia Masdeu; secretaria de la Confradía de Pescadors de Cambrils; Pau Serra, president de la Cooperativa Agrícola de Cambrils i Fernando Sarasa, director comercial de la Cooperativa.
Entre els punts de diàleg, va mencionar-se un nou sistema, encara en procés, que s’impulsarà des de la Cooperativa Agrícola per que els restaurants «sumin punts» quan utilitzin productes locals. «Qui gasti mes productes de quilòmetre zero, sumarà un punt i els establiments podran optar a un distintiu», explicava Serra. «També promocionarem l’oleoturisme, perquè les persones coneguin les diferents característiques de l’oli des de que es comença a collir», va subratllar Pau Serra.
La situació de la pesca catalana va ser un altre dels temes destacats de l’esdeveniment, oferint des del sector pesquer de Cambrils una reflexió sobre les problemàtiques actuals que genera la normativa europea. «L’època actual està sent molt dura», ressaltava Claudia Masdeu. «Portem temps lluitant, no perque les vendes no siguin bones, sinó perque les normtives actuals no son aplicables», destacava la responsable.
Visibilitat
Des de la Confradía, Masdeu també feia referència a la necessitat del «visibilitzar» la situació pesquera en congresos com Madrid Fusión i el treball «a dues bandes» del sector: «El segell de BOCA i el de Peix de Llotja impliquen que els restaurants demostrin un mínim de consum de peix de llotges de tota Catalunya», indicava la secretaria.
Durant la jornada, també es va oferir una experiència de realitat virtual «pedagògica» per viure un dia de treball dels pescadors de Cambrils. «Es tracta de tindre la possibilitat de conèixer la realitat, l’esforç i la qualitat amb que es treballa», afirmava Masdeu.
Entre les novetats, també es va tractar la inauguració del Centre d’Interpretació de la Pesca, que ja ha finalitzat els treballs i s’obrirà al mes de març. La secretaria va confirmar que contindrà «un aula gastronòmica i demostracions culinaries variades» per donar la possibilitat d’explicar al públic «la identitat i la realitat del sector a Cambrils».