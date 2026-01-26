MOBILITAT
«No m'esperava tants problemes amb l'AVE», assegura una usuària de Reus
Resignació entre els viatgers pel retard d'entre dues i una hora en alguns dels trens
El caos ferroviari d'aquest dilluns al matí també ha afectat la circulació de trens de l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona amb retards d'entre dues i una hora en alguns dels trens. A tall d'exemple, la megafonia anunciava l'accés a les vies al voltant de les dues d'aquest migdia de l'Ouigo en destinació a Barcelona de les 12.24 h.
La Iraida Caballé, de Reus, ha optat per l'alta velocitat perquè és la «més ràpida», tot i que reconeix que potser hauria d'haver triat l'autobús. Ha comprat el bitllet per l'AVE de les 14.06 h i a l'aplicació de Renfe i a les pantalles li indicaven que el comboi no sortirà fins a les 15.17 h. «Esperava que almenys amb l'AVE no hi haguessin tants problemes, però també n'hi ha», ha lamentat.
«El meu tren va més d'una hora i vint tard, a l'aplicació no surt res, surt que l'hora de sortida és l'estimada, per tant, el caos segueix», ha assegurat Caballé, treballant amb el seu portàtil a la falda des de l'estació mateix. És de Reus, però viu a Amsterdam, i ha d'anar a Barcelona per trobar-se amb clients. Davant el desgavell de les primeres hores del servei de Mitjà Distància i dels Rodalies, ha optat per l'alta velocitat, tot i que té l'estació a uns 30-40 minuts. «Se suposa que l'AVE és l'opció més ràpida, però amb el fet que van més lents, els 40 minuts -de trajecte per carretera des de Reus fins a l'estació-, i ara, a més el retard, potser hauria d'haver agafat un autobús», ha lamentat.
Per ara, ja ha hagut d'anul·lar la trobada amb un client prevista per a les quatre de la tarda i una reunió que tenia programada per a demà ha passat de ser presencial a telemàtica. «El client m'ha dit que l'haurem de fer en línia perquè a la seva empresa els han demanat que facin teletreball tota la setmana perquè no es poden arriscar a no anar a treballar o arribar tard. Caos, caos tota la setmana», ha denunciat.
Entre els usuaris que també s'esperaven a l'estació del Camp de Tarragona hi ha la Marta García i la seva mare- La passatgera ha explicat que han comprat bitllets per anar a Madrid. «S'ha convertit en un avant i no en un AVE, de moment, no va amb retard, però tota la resta sí», ha comentat. A més, ha dit que el seu marit ha sortit amb un tren prèviament que portava una hora i mitja de retard. D'altra banda, ha assegurat que li fa una mica de «por» viatjar amb tren després dels darrers accidents i incidències i ha confessat que també està cansada que no funcioni bé el servei.