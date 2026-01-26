TURISME
El sector turístic de Tarragona creu que l'augment de la taxa reduirà les escapades
El sector hoteler alerta que la mesura pot frenar el turisme de proximitat i dificultar la desestacionalització
La Federació d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) ha expressat la seva preocupació davant l’increment de la taxa turística aprovat recentment a Catalunya, una mesura que, segons el sector, pot tenir conseqüències negatives sobre la competitivitat de la demarcació i sobre l’activitat turística en general. L’entitat adverteix que l’encariment del cost final de les estades pot afectar especialment el turisme de proximitat, les escapades de cap de setmana i les estratègies de desestacionalització que el sector hoteler impulsa des de fa anys.
L’AEHT aglutina 135 establiments hotelers i representa prop del 60% dels hotels de la província, generant ocupació estable durant tot l’any i acollint un perfil de visitant amb un poder adquisitiu mitjà-alt que contribueix activament a l’economia local mitjançant la despesa en comerç, cultura, gastronomia, enoturisme i altres activitats complementàries.
En aquest context, el sector lamenta que l’aplicació de la taxa turística no tingui en compte les diferenciacions de la demanda per època de l’any ni per territoris. El fet que la taxa sigui la mateixa en temporada alta i baixa penalitza especialment els establiments que romanen oberts tot l’any, ja que han d’assumir aquest recàrrec fins i tot en períodes de baixa ocupació.
De la mateixa manera, aplicar una taxa uniforme a tot el territori amb nivells de demanda molt diferents perjudica les destinacions d’interior i les menys consolidades. En aquest sentit, el sector considera que una taxa diferenciada segons l’època de l’any i la situació geogràfica hauria afavorit la desestacionalització i un desenvolupament turístic més equilibrat.
A aquest escenari s’hi afegeix la possibilitat que els ajuntaments puguin aplicar recàrrecs municipals addicionals. La manca d’un criteri homogeni pot generar confusió entre els visitants i dificultar la comprensió del sistema. Malgrat això, es valora positivament l’actitud de prudència mostrada pels ajuntaments a aplicar aquests recàrrecs, precisament per no perjudicar l’activitat turística. Aquesta sensibilitat envers la inquietud del sector és rebuda com un gest de responsabilitat i de suport al teixit empresarial.
Pel que fa a la destinació dels ingressos, l’AEHT considera inadequat que la taxa turística es destini a polítiques d’habitatge. Aquesta és una problemàtica estructural que no correspon al turisme, un sector que ja compleix rigorosament amb totes les seves obligacions fiscals. A més, vincular la taxa turística a mesures d’habitatge pot transmetre una percepció errònia que assenyali injustament el turisme com a responsable de la manca d’habitatge, amb un impacte molt negatiu sobre la seva imatge. Per aquest motiu, el sector defensa que la taxa reverteixi exclusivament en la millora, promoció i sostenibilitat del turisme.