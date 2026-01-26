SUCCESSOS
Els Bombers atenen 276 avisos per vent entre ahir i avui al Camp de Tarragona
La majoria de serveis han estat per arbres caiguts
Els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 20 hores de diumenge fins les 09.00 h. del matí, 276 avisos per vent al Camp de Tarragona, la majoria d'ells per arbres caiguts. La demarcació es troba en alerta pel Ventcat.
Entre els serveis destacats hi ha la caiguda d'una arbre de grans dimensions al CAP de Picamoixons, el qual ha provocat despreniments a la zona de les escales. També s'han sortides per un arbre a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que van obligar a tallar la circulació durant una estona ahir a les vuit del vespre.
També van fer actuacions a Vilallonga del Camp; al Morell per un arbre caigut en una masia de la TP-7225; a la carretera T-343 a l'Argentera; al Camí del Burgar de Reus; a la TP-7225; i a la TV-2236.
Aquest matí de dilluns, de les 07 hores fins les 09 hores, han atès 80 serveis, 60 dels quals al Camp de Tarragona. Un dels arbres caiguts tallava l'accés al centre escolar de La Salle a Tarragona. També s'ha fet un altre servei al Camí del Burgar de Reus.
El Servei Meteorològic de Catalunya va activar ahir els avisos per vent a la demarcació de Tarragona, amb especial incidència al Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat i la Conca de Barberà, on l’avís és moderat, i el Tarragonès i el Baix Penedès, on el risc és alt. Es preveuen ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora, especialment durant el matí.