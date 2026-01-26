MOBILITAT
Aquests són els trams de Rodalies que es fan per carretera
El servei alternatiu de Rodalies afecta als usuaris de les línies R1, R3, R4, RL4, R11, R13, R14 i R15
El servei de Rodalies de Catalunya s'ha reprès amb incidències a primera hora del dilluns. Tot i això, ja es va anunciar diumenge que alguns trams que cobria Rodalies es faran amb transport alternatiu per carretera. Concretament, això afectarà als usuaris de les línies R1, R3, R4, RL4, R11, R13, R14 i R15.
A l'R1 hi haurà servei d'autobús entre Blanes i Maçanet-Massanes; a l'R3, en obres, es preveu servei alternatiu en tota la línia; a l'R4 hi haurà autobusos entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell i entre Manresa i Terrassa, i a l'RL4, entre Cervera i Manresa; a l'R11 hi haurà autobús entre Figueres i Portbou; a l'R13 hi serà entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l'R14 passarà el mateix entre Reus i Vinaixa, i a l'R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat mesures addicionals per cobrir els trajectes afectats i facilitar la mobilitat dels usuaris. Així, hi haurà quatre trens Avant amb parada a Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona-Sants –dos per sentit– que seran gratuïts, però caldrà reservar-hi plaça. A més, hi haurà 150 autobusos per suplir els trams tallats –aquest cap de setmana han estat 159, ha assegurat–, es manté suspesa la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona i les barreres del peatge de la C-32 al Garraf continuaran aixecades. Tot plegat fins dimecres.
Les línies regionals R16 (Barcelona-Tortosa) i R17 (Barcelona-Port Aventura) circularan amb normalitat, com també les línies de rodalia de Lleida, excepte l'RL4, i la totalitat de l'R2. En aquesta línia, però, encara no s'han acabat les feines d'adequació de la infraestructura al Garraf i caldrà que els trens hi circulin «uns dies amb mesures complementàries de via única i límits de velocitat», ha avisat secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.