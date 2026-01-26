Diari Més

MOBILITAT

Aquests són els trams de Rodalies que es fan per carretera

El servei alternatiu de Rodalies afecta als usuaris de les línies R1, R3, R4, RL4, R11, R13, R14 i R15

Imatge del mapa de la represa del servei

Imatge del mapa de la represa del serveiCedit a l'ACN

Shaila CidRedactoraACNAgència de notícies

El servei de Rodalies de Catalunya s'ha reprès amb incidències a primera hora del dilluns. Tot i això, ja es va anunciar diumenge que alguns trams que cobria Rodalies es faran amb transport alternatiu per carretera. Concretament, això afectarà als usuaris de les línies R1, R3, R4, RL4, R11, R13, R14 i R15.

A l'R1 hi haurà servei d'autobús entre Blanes i Maçanet-Massanes; a l'R3, en obres, es preveu servei alternatiu en tota la línia; a l'R4 hi haurà autobusos entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell i entre Manresa i Terrassa, i a l'RL4, entre Cervera i Manresa; a l'R11 hi haurà autobús entre Figueres i Portbou; a l'R13 hi serà entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l'R14 passarà el mateix entre Reus i Vinaixa, i a l'R15 entre Reus i Riba-roja d'Ebre

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat mesures addicionals per cobrir els trajectes afectats i facilitar la mobilitat dels usuaris. Així, hi haurà quatre trens Avant amb parada a Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona-Sants –dos per sentit– que seran gratuïts, però caldrà reservar-hi plaça. A més, hi haurà 150 autobusos per suplir els trams tallats –aquest cap de setmana han estat 159, ha assegurat–, es manté suspesa la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona i les barreres del peatge de la C-32 al Garraf continuaran aixecades. Tot plegat fins dimecres.

Les línies regionals R16 (Barcelona-Tortosa) i R17 (Barcelona-Port Aventura) circularan amb normalitat, com també les línies de rodalia de Lleida, excepte l'RL4, i la totalitat de l'R2. En aquesta línia, però, encara no s'han acabat les feines d'adequació de la infraestructura al Garraf i caldrà que els trens hi circulin «uns dies amb mesures complementàries de via única i límits de velocitat», ha avisat secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. 

