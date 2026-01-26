METEOROLOGIA
Adeu a la ventada a Tarragona: el temps que farà a la demarcació els pròxims dies
Protecció Civil dona per tancat l’episodi de forts vents després d’un cap de setmana amb més de 300 avisos atesos pels Bombers
Després d’un cap de setmana marcat pel fort vent, la situació meteorològica a la demarcació de Tarragona comença a normalitzar-se. Des de dissabte, les ratxes intenses han provocat nombroses incidències, especialment per caiguda d’arbres i elements a la via pública. En total, els Bombers han atès 317 avisos al Camp de Tarragona entre ahir i avui, la majoria relacionats amb el vent. Protecció Civil ja ha donat per finalitzat l’episodi de ventades.
Segons el Meteocat, el temps continuarà inestable els pròxims dies. Aquest dilluns, després d’un matí més tranquil, a partir de mitja tarda augmentarà la nuvolositat des de l’oest i el cel acabarà quedant molt ennuvolat o cobert també a Tarragona. Al vespre poden arribar algunes precipitacions febles, especialment a l’interior de la demarcació. Les temperatures màximes pujaran lleugerament, mentre que el vent tornarà a bufar de component oest amb ratxes moderades i localment fortes, sobretot al litoral i prelitoral sud.
Dimarts es preveu un dia majoritàriament ennuvolat, amb precipitacions febles i disperses que podran afectar punts de l’interior i del sud de la demarcació, sobretot a partir de la tarda. Les pluges seran en general poc importants. Les temperatures es mantindran lleugerament més altes, però el vent tornarà a guanyar protagonisme al litoral, amb ratxes moderades a fortes de component sud i oest, especialment entre mig matí i el vespre.
Dimecres el temps continuarà variable. Al matí predominaran els núvols mitjans i alts, i a partir del migdia augmentarà la nuvolositat, amb precipitacions febles a la meitat sud, que podran afectar també les comarques tarragonines. Les temperatures baixaran lleugerament, tant les mínimes com les màximes. El vent bufarà d’oest i sud-oest, entre fluix i moderat, amb cops més forts al litoral.
En conjunt, Tarragona deixa enrere la ventada més intensa, però enceta una setmana de temps inestable, amb núvols, alguns ruixats i episodis puntuals de vent, sense que, de moment, es prevegin situacions meteorològiques extremes.